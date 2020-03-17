Національний банк заявив, що останні дні через ситуацію з коронавірусом в Україні виникли перебої з доставкою готівкових грошей в банки

Про це повідомила прес-служба НБУ в Facebook.

"В останні дні спостерігаємо ознаки дефіциту готівкової валюти в касах банків. Це викликано підвищенням попиту населення на готівкову валюту", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, наголошується, що на коррахунках банків зосереджено 8 млрд доларів безготівкової валюти.

"Клієнти можуть вільно переводити свою валюту на свої рахунки, відкриті в інших банках, а також конвертувати одну безготівкову валюту в іншу. Але із-за припинення авіаперевезень та закриття кордонів готівкові долари і євро доставляються в Україну з затримкою. Враховуючи карантинні заходи, введені країнами світу та України, Нацбанк разом з банками вирішує зазначену проблему", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, економіст Юрій Атаманюк розповів, що в Україні зараз все стабільно з економікою і турбуватися з цього приводу не варто.

«Друге – треба розповісти про економічну ситуацію, що у нас достатньо золотовалютних резервів в країні, що у нас ліквідність банків, тобто це вільні гроші, які можуть вливатися в бізнес, понад 200 млрд гривень і більше 8 млрд доларів, у нас висока банківська ліквідність. Народу треба говорити і пояснювати, що інші фактори, крім пандемії, у нас під контролем», - заявив він.

Також він додав, що влада не говорить про важливі моменти, які могли б заспокоїти українців.

«У надзвичайній ситуації влада повинна бути готова до черезвычайным заходів. Перш за все, потрібно зберегти спокій. Перше, що лідер держави повинен сказати, що у нас точно вистачає, і буде вистачати в будь-який час продуктів першої необхідності. Щоб не відволікати людей на ось ці нервові закупівлі, і тільки погіршення свого положення, коли народ починає закуповувати тоннами продукти і складати у себе в льохах, потім воно там буде псуватися, і все інше… Щоб піти від цієї ситуації», - зазначив він.

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