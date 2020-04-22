Долар з новою силою вдарить по гривні: "Це станеться після..."

Експерти попередили українців про обвал гривні.

Це відбудеться після отримання траншу МВФ.

найближчим часом буде утримуватися відмітка в 27 грн/дол. Однак після траншу від МВФ, гривня може зміцнитися на більш низьких позначках.

Українцям змінять правила відкриття рахунків: важлива заява Нацбанку, що слід знати

Національний банк України розробив низку змін до порядку відкриття та закриття рахунків клієнтів банків.

зокрема, НБУ пропонує надати банкам право: відкривати рахунок клієнту, який не має рахунків у цьому банку на підставі поданих клієнтом документів під час віддаленого встановлення ділових відносин; закривати підзвітні рахунку клієнта за наявності підстав, передбачених ст. 69 Податкового кодексу; випускати ощадні сертифікати в банківських металах.

Також пропонується встановити: порядок відкриття і закриття рахунків інвесторів – юридичних осіб-резидентів за угодами про розподіл продукції; особливості відкриття банками рахунків відокремленим підрозділам іноземної неурядової організації; вимоги до договорів, які укладаються між банком та клієнтом при відкритті рахунків (зокрема дозволити фізичним особам підписувати договори цифровим підписом).

Українцям розкрили, як і коли зміняться зарплати

За словами міністра Кабінету міністрів Олега Немчинова, питання про зарплати обговорювалося під час онлайн-наради.

Є пропозиція, щоб близько 70%-80% сум, які держслужбовець де-факто отримував на руки, будуть складати тіло його посадового окладу, а варіативна частина в межах 20-30%, щоб вона вкривалася різноманітними показниками ефективності (KPI).

Зараз у Національному агентстві державної служби існує концепт, в якому йдеться про першого пілота в цьому році: секретаріат Кабміну, три пілотних міністерства і, швидше за все, НАГС з наступного року. Далі до 2024 року планується плавно перейти до повного реформування системи оплати праці держслужбовця.

Нагадаємо, про різкий обвал зарплат в Україні: хто постраждає найбільше, розкриті нові суми.

Як повідомляла Politeka, нову допомогу отримають українці після карантину, важливу заяву.

Також Politeka писала, що українцям роздадуть гроші на карантині: "перерахують тим, у кого..."