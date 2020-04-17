В Раде придумали, как усложнить жизнь украинцам

Украинцам серьезно осложнили осуществление денежных переводов (пополнение счетов, оплату товаров)

Это предусмотрено новой редакцией закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, который Верховная Рада приняла 6 декабря.

С 28 апреля нужно предоставлять документы при проведении денежных переводов без открытия счета (карточного или любого другого) на сумму более 5 тысяч гривен. Сейчас это правило действует для операций свыше 15 тыс. грн

Новшество может существенно усложнить жизнь украинцам. Ведь для того, чтобы получить привычную финансовую услугу вроде перевода от близких или оплаты сервиса онлайн, придется пройти процедуру полной идентификации: предъявить паспорт и код работнику финансовой организации, предоставляющей услугу.

В НБУ уточнили, что обновленные требования закона не распространяются на:

оплату жилищно-коммунальных услуг, оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы) уплату кредита в сумме до 30 тыс. грн;

переводы для оплаты товаров и услуг, существленные плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы)

все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн;

снятие средств со своего счета.

Напомним, Зеленский проговорился об урезании зарплат, украинцы ошеломлены: «лишний раз не поедут отдыхать».

Как сообщала Politeka, Рада снова перекроила бюджет: кого ждет сокращение зарплат, полный список изменений.

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