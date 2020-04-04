Украинские банки не будут блокировать платежные карточки, у которых закончился срок годности во время карантина



Как передает Politeka.net, с таким заявление выступил заместитель главы Нацбанка Олег Чурий во время брифинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.)



Он подчеркнул, что в этот период карточки можно не переоформлять.

"Клиентам, у которых закончился срок платежных карточек, банки могут в автоматическом режиме продлевать действие этих карт. То есть не нужно физическим лицам идти в банк для того, чтобы переоформлять эти карточки. То есть, они будут работать", – отметил замглавы НБУ.



Ранее мы сообщали о том, что из-за карантина украинцев оставили без валюты. В частности, ПриватБанк с 18 марта 2020 года прекращает продажу наличной валюты в кассах.

Подобное ограничение будет действовать до тех пор, пока Украина не возобновит авиасообщение с другими странами.

Также известно, что валюту наличкой в кассах "ПриватБанка" без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу валютных средств.

Стоить отметить, что Национальный банк Украины обязал работать все основные (ключевые) отделения банков, а также гарантировал украинцам наличие средств в банкоматах. Согласно распоряжению государства, все банки должны:

обеспечить бесперебойную работу онлайн-банкинга, контакт-центров, главных отделений по работе с клиентами;

обеспечить стабильную инкассацию и продолжить все виды сотрудничества с функционирующими магазинами.

Напомним, Приватбанк сделал важное заявление о блокировании карт: что нужно знать

Как сообщала Politeka, украинцев хотят оставить без налички, срочное заявление НБУ: «Это коснется тех, кто...».

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