Народні депутати підтримали скандальний законопроект № 2424, за яким тепер кожен, хто вилітає з аеропорту, повинен буде платити збір

Про це на своїй сторінці повідомив відомий український журналіст і телеведучий Костянтин Стогній, передає Politeka.net.

«Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроект, який передбачає здирання збору з кожного пасажира, що вилітає з аеропорту. Проект закону 2424 підтримали 237 кращих з кращих українського народу. Чи хто їх вибрав?!», – пише він.

Стогній зізнався, що не сильний в тонкощах «ефективної української економічної моделі», і не зовсім розуміє, наскільки ще один збір зміцнить економіку України та довіру громадян до вітчизняної податкової системи, але виділив один найбільш «жирний» момент всієї цієї затії.

«Вважаю великою мерзотою зарплату і пенсію платити гривнями, а податки і збори збирати доларами», – резюмував він.

Зазначимо, що, згідно законопроекту, ставка такого збору для кожного пасажира, який буде літати по Україні, може скласти 50 центів, а при вильоті за кордон ця сума зросте в п'ять разів і складе два з половиною долари.

Що ж стосується переміщення вантажів, то на території України ставка за тонну вантажу буде в розмірі 2,5 дол, а в разі переміщення міжнародних вантажів в країну або з країни вона зросте до 10 доларів за тонну.

Українці не приховують свого обурення черговою витівкою депутатів.

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