На складах Держрезерву України виявили масштабні схеми розкрадання палива

Як передає Politeka.net, про це повідомив радник міністра МВС Михайло Апостол на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, за підтвердженими раніше розкраданням зерна поліція почала виробництва за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

"Насамперед про присвоєння державного майна. Тобто певний товар за документами на складах є, але при перевірці з'ясовується, що його вже немає. На одному з підприємств не знайшли майже 18 000 тонн зерна, на іншому - майже 20 000, на третьому - 112000 тонн. Ось уже 150 000 тонн зерна, які нібито у нас є, але насправді вже давно розкрадено і продані", - повідомив він.

Крім того, стало відомо ще про одному випадку розкрадання з Гогрезерва України.

«Знайшли цікаву цистерну з нафтопродуктами. Якщо по ній стукнути, то гуде, як порожня, якщо взяти щупом пробу рівня нафтопродуктів, то повна. Зрештою з'ясувалося, що під віконцем для щупа було приварені трубу, і тільки вона була заповнена нафтопродуктами, а інші цистерни стояла порожньою. Такі винаходи. І багато інших, яким правоохоронці дадуть оцінку», – повідомив він під зверненням.

Про ситуацію в Держрезерві України. Відносно інформації ,яка надана в інтерв’ю колишнього керівника Держрезерву Ярослава Погорілого про виявлену аудиторською службою кричущих недостач і в тому числі зерна,на суму понад 800 млн.грн. Поліція розпочала провадження за ч. 5 ст.191 Кримінального кодексу України . У разі підтвердження фактів,на винних чекає суворе покарання . Назву декілька . Насамперед про привласнення державного майна. Тобто певний товар за документами на складах є, але під час перевірки з'ясовується, що його вже немає. На одному з підприємств не знайшли майже 18 тисяч тонн зерна, на іншому — майже 20 тисяч, на третьому — 112 тисяч тонн. От уже 150 тисяч тонн зерна, які буцімто у нас є, але насправді вже давно розкрадені та продані. Знайшли цікаву цистерну з нафтопродуктами. Якщо по ній стукнути, то гуде, як порожня, якщо взяти щупом пробу рівня нафтопродуктів, то цистерна повна. Зрештою з'ясувалося, що під віконечком для щупа було приварено трубу, і лише вона була заповнена нафтопродуктами, а решта цистерни стояла порожньою. Отакі винаходи. І багато інших, на які правоохоронці дадуть оцінку. Це тільки початок оприлюднення інформації Gepostet von Михайло Апостол am Dienstag, 2. Juni 2020

Нагадаємо, що раніше користувачів мережі новину про недостачі зерна на 800 млн грн в Держрезерві привела в замішання.

Не обійшлося і без гіркого гумору:

"Соромлюсь запитати, а солярку і бензин вони не випили там ж випадково?", "Ці миші вже державність доїдають, а Ви про зерно... '(", "Ті миші з'їли маски взимку, зараз до зерна дійшли ...", "У мишей кінець епохи бідності" - писали в мережі.

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