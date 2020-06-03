На складах Держрезерву України виявили масштабні схеми розкрадання палива
Як передає Politeka.net, про це повідомив радник міністра МВС Михайло Апостол на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, за підтвердженими раніше розкраданням зерна поліція почала виробництва за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
"Насамперед про присвоєння державного майна. Тобто певний товар за документами на складах є, але при перевірці з'ясовується, що його вже немає. На одному з підприємств не знайшли майже 18 000 тонн зерна, на іншому - майже 20 000, на третьому - 112000 тонн. Ось уже 150 000 тонн зерна, які нібито у нас є, але насправді вже давно розкрадено і продані", - повідомив він.
За серце української «холостячки» побореться один Зеленського: "Мішина, зустрічай!"
"Повністю звільнені від сплати": пенсіонерам повідомили радісну новину, що змінилося
Несподівана заява Зеленського, новий курс валют і подвійні виплати – головне за ніч
Колишній чоловік Лорак розкрив скандальні подробиці бурхливої молодості зірки: "Ані така жінка, якій..."
Крім того, стало відомо ще про одному випадку розкрадання з Гогрезерва України.
«Знайшли цікаву цистерну з нафтопродуктами. Якщо по ній стукнути, то гуде, як порожня, якщо взяти щупом пробу рівня нафтопродуктів, то повна. Зрештою з'ясувалося, що під віконцем для щупа було приварені трубу, і тільки вона була заповнена нафтопродуктами, а інші цистерни стояла порожньою. Такі винаходи. І багато інших, яким правоохоронці дадуть оцінку», – повідомив він під зверненням.
Нагадаємо, що раніше користувачів мережі новину про недостачі зерна на 800 млн грн в Держрезерві привела в замішання.
Не обійшлося і без гіркого гумору:
"Соромлюсь запитати, а солярку і бензин вони не випили там ж випадково?", "Ці миші вже державність доїдають, а Ви про зерно... '(", "Ті миші з'їли маски взимку, зараз до зерна дійшли ...", "У мишей кінець епохи бідності" - писали в мережі.
Нагадаємо, на Одещині фермер не витримав втрати врожаю і звів рахунки з життям: подробиці
Як повідомляла Politeka, Одещину накрила рекордна посуха: стало відомо про перші втрати
Також Politeka писала, що роми влаштували облаву на людей в центрі Одеси: момент потрапив на відео