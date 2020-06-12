Сьогодні відбулася зустріч Голови ДПС України Олексія Любченка з Президентом ВГО АППУ Гріголом Катамадзе

Про це йдеться на офіційному порталі ВГО АППУ.

Під час зустрічі Грігол Катамадзе проінформував Голову ДПС про ряд важливих питань, над якими Асоціація працює останні декілька років, зокрема, проект Податкового Кодексу Розвитку, невід’ємною частиною якого є такі новації, як заміна податку на прибуток підприємств податком на виведений капітал, поетапне протягом трьох років зниження навантаження на фонд оплати праці: сукупно ПДФО, ЄСВ та військовий збір не більше 20 %, запровадження проведення одноразового «нульового» декларування.

За підсумками зустрічі досягнуто домовленості і далі обмінюватися думками про шляхи вирішення проблемних питань, які хвилюють сумлінних платників податків — членів ВГО АППУ. Також дійшли згоди у проведенні спільними зусиллями Всеукраїнського Рейтингу «Сумлінні платники податків – 2019». Голова ДПС України Олексій Любченко дав згоду бути співголовою Вищої Рейтингової Комісії.

А також, домовилися в найближчий час провести он-лайн зустріч у форматі відео конференції з членами Ради ВГО АППУ усіх регіонів України та міста Києва та представниками бізнесу – членами Асоціації.

Президент ВГО АППУ Грігол Катамадзе передав Голові ДПС проект Меморандуму про партнерство та співробітництво між ВГО «Асоціація платників податків України» та ДПС України, який в свою чергу, відразу доручив відповідним службам ДПС вивчити даний проект і в найкоротший термін підготувати його для підписання.