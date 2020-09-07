Українці масово позбавляються від долара

Так, у серпні продали через банківську систему 1,448 млрд дол., або на 151,2 млн дол. більше готівкової іноземної валюти, ніж купили.

У Національному банку України відреагували на ситуації і повідомили, що продаж валюти перевищив її покупку дев'ятий місяць поспіль.

З початку року, за січень-серпень, українці продали через банківську систему на 1,121 млрд дол. більше готівкової іноземної валюти, ніж купили.

Зазначимо, останні три тижні поспіль долар в Україні дорожчає, курс знову наближається до позначки в 28 грн/$.

При цьому НБУ не особливо втручається в ситуацію. Так, минулого тижня Нацбанк купив на міжбанку $11,5 млн – абсолютний мінімум 2020 року.

Ще в серпні фінансові експерти звернули увагу, що Нацбанк дещо змінив тактику поведінки на ринку: в деякі моменти зміцнення курсу регулятор викуповував більше долара, ніж дозволяли ринкові "надлишки". У такі періоди реальним покупцям іноді навіть не вистачало валюти, що перевертало тренд у бік помірної девальвації гривні.

Тепер же, коли Долар зміцнює свої позиції, втручання Нацбанку мінімальне.

Зазначимо, Національний банк встановив на 7 вересня довідковий курс на рівні 27,73 грн/Долар, не змінивши його порівняно з 4 вересня (27,73 грн).

Нагадаємо, НБУ допустив грубу помилку з курсом долара, важливе попередження.

Як повідомляла Politeka, долар і євро розійшлися в різні боки, свіжий прогноз НБУ здивує.

Також Politeka писала, що курс валют скакне відразу після вихідних, долар зробить гривні боляче.