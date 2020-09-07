Українці масово позбавляються від долара
Так, у серпні продали через банківську систему 1,448 млрд дол., або на 151,2 млн дол. більше готівкової іноземної валюти, ніж купили.
У Національному банку України відреагували на ситуації і повідомили, що продаж валюти перевищив її покупку дев'ятий місяць поспіль.
З початку року, за січень-серпень, українці продали через банківську систему на 1,121 млрд дол. більше готівкової іноземної валюти, ніж купили.
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Зазначимо, останні три тижні поспіль долар в Україні дорожчає, курс знову наближається до позначки в 28 грн/$.
При цьому НБУ не особливо втручається в ситуацію. Так, минулого тижня Нацбанк купив на міжбанку $11,5 млн – абсолютний мінімум 2020 року.
Ще в серпні фінансові експерти звернули увагу, що Нацбанк дещо змінив тактику поведінки на ринку: в деякі моменти зміцнення курсу регулятор викуповував більше долара, ніж дозволяли ринкові "надлишки". У такі періоди реальним покупцям іноді навіть не вистачало валюти, що перевертало тренд у бік помірної девальвації гривні.
Тепер же, коли Долар зміцнює свої позиції, втручання Нацбанку мінімальне.
Зазначимо, Національний банк встановив на 7 вересня довідковий курс на рівні 27,73 грн/Долар, не змінивши його порівняно з 4 вересня (27,73 грн).
Нагадаємо, НБУ допустив грубу помилку з курсом долара, важливе попередження.
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