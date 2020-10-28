Кабінет міністрів вніс зміни до порядку формування тарифів

Так, зміни стосуються порядку розрахунку середньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу для потреб населення, установ та організацій, що фінансуються з державного або місцевого бюджету.

Крім того, змінено і Порядок формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами. У тарифи включені операції сортування.

Відповідні рішення були прийняті на засіданні уряд 28 жовтня.

Як наголошується в пояснювальній записці до проекту постанови, в Україні в 28 населених пунктах працюють 34 сміттєсортувальні лінії, проте в переліку операцій поводження з побутовими відходами відсутня операція сортування. Тому перелік операцій поводження з побутовими відходами доповнюється операціями сортування та видалення.

Крім того, на даний час, тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами є сумою тарифів на послуги з вивезення, переробки та захоронення побутових відходів без урахування обсягу перероблених побутових відходів.

Тепер же при встановленні тарифу на послуги з поводження з побутовими відходами будуть враховуватися обсяги вивезення, переробки та захоронення побутових відходів.

Що стосується тарифів на тепло, то проект акта передбачає правове врегулювання обліку двоставкових тарифів при розрахунку середньозважених тарифів на теплову енергію. Раніше механізм обліку двоставкових тарифів при розрахунку середньозважених тарифів був відсутній.

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