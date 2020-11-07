Може пора щось з цим робити?

"Слуга народу" Максим Бужанський відреагував на підвищення тарифу на газ в Україні



Як передає Politeka.net, позицію депутат озвучив у своєму Telegram-каналі.



"Ніяк не можу впоратися з огидністю безпорадності, коли Нафтогаз підвищує тариф на 35%", - зазначив Бужанський.



Нардеп дивується, від дій "Нафтогазу".



"Чому фокус, коли газ дешево закуповуватися влітку і втридорога продається взимку називається ринком, я не розумію. І ніхто не розуміє, і не може пояснити", - підсумував депутат.

Нагадаємо, ціни газ у листопаді знову пішли вгору.

"Нафтогаз України" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів у листопаді 2020 року на рівні 6,33 грн/куб.м з ПДВ і без урахування вартості розподілу (доставки). Порівняно з жовтнем ціна газу зросла на 34,7%.

Також варто відзначити, що Україна накопичила 28,3 млрд кубометрів газу в підземних сховищах, що є абсолютним рекордом за останнє десятиліття.

У "Нафтогазі" запевнили, що такі запаси дадуть можливість безперебійно пройти опалювальний сезон.

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