Курс валют в Україні 18 січня зачаїться після вихідних, готуючись до чергового удару

Як передає Politeka.net з посиланням на дані Нацбанку України, в понеділок, 18 січня, долар і євро покажуть лише незначні коливання.

Так, долар за вихідні подорожчає лише на 1 копійку. "Зелені" можна буде купити за 28,06 гривень за одиницю.

Євро, на відміну від долара, навпаки, трохи просяде. За вихідні європейська валюта подешевшає на 3 копійки. 1 Євро в понеділок продаватимуть по 33,98 гривень.

Варто відзначити, що, незважаючи на кризу, пов'язану з пандемією, 2020 рік українська гривня пережила досить спокійно, без серйозних гойдалок. З початку грудня 2020 року нацвалюта показує зміцнення і зростання. Експерти пов'язують це з укладенням угоди з МВФ.

За прогнозами аналітиків, у 2021 році курс долара збережеться в районі 28,6 гривень. У МВФ і зовсім очікують, що гривня буде триматися в районі 28,12 гривень. Відзначається, що в першому півріччі ми можемо побачитися ще більш оптимістичний курс в районі 27,5 гривень за долар.

Додамо, що в 2021 році українську економіку чекає зміцнення. Експерти прогнозують зростання економіки до 4% за рік. Інфляцію прогнозують на рівні в 6,1%.

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