Трагедія розігралася в сім'ї популярної актриси телесеріалу

Як це повідомляє BBC, в Лондоні напередодні Різдва близько 20 години вечора був застрелений брат зірки телесеріалу «Справжні домогосподарки» 36-річний Фламур Бекіра.

Сусіди повідомляють, що спочатку вони почули від 8 до 10 пострілів, а потім нестямний крик про допомогу подружжя жертви. За їх словами, з ним розправилися прямо у неї на очах, поки вона тримала на руках маленького сина.

"Він лежав перед дверима в калюжі крові. Тоді він ще був живий. Ми сподівалися, що він виживе. Ви і уявити собі не можете, як відчайдушно кричала його дружина", - повідомили сусіди.

У теж час у поліції зазначили, що розслідування перебуває на ранніх стадіях.

«Ми все ще намагаємося з'ясувати, що могло призвести до такої жахливої смерті в переддень Різдва на очах у сім'ї", - заявляють у поліції.

Отмечатеся, що Фламур Бекіра — брат зірки британської версії телесеріалу "Справжні домогосподарки" Міссі Бекіра. Родичі спустошені трагічною загибеллю чоловіка.

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17 листопада, в місті Рикмансуорт, графство Хартфордшир загинула британська актриса Джейн Хейуорд.

На момент смерті жінці було 69 років. Про це повідомляє «The Mirror».

Жінка померла в результаті ДТП – вона попала під колеса рейсового автобуса, на жаль, медики констатували смерть актриси практично відразу після аварії, незважаючи на спроби їй допомогти – артистка померла від численних важких травм:

«Патологоанатомічний розтин показав, що актриса померла від отриманих травм на місці ДТП».

Нагадаємо, знайдено тіло відомого боксера.

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