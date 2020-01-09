У четвер, 9 січня, опозиційні сили Абхазії влаштували масштабний мітинг під стінами адміністрації президента

Як передає Politeka.net з посиланням на популярні телеграм-канали, протестувальники відтіснили правоохоронців, проникнувши всередину приміщення. У мережі з'явилися кадри того, що творилося в стінах адміністрації. Бачимо натовп розлючених чоловіків, розкидані на підлозі документи, повалені до купи меблі.

У загальній складності в акції брали участь більше тисячі чоловік.

Правоохоронці, як зазначається, не застосовували силу до демонстрантів. Людей, які увірвалися в будівлю адміністрації, просили не громити кабінети, однак, як бачимо, марно.

Нагадаємо, акція розпочалася у Абхазького драматичного театру, до будівлі адміністрації протестувальники перемістилися пізніше. Прориваючись, натовп зняв з петель двері, також вибив вікно. Спочатку охороні вдавалося стримувати мітингувальників в коридорах, але, як виявилося, недовго.

Причиною "держперевороту" став намір опозиції домогтися визнання президентських виборів 2019 року недійсними. Прихильники програвшого на виборах Алхаса Квіцинії вимагають повторного голосування.

Як ми раніше повідомляли, на виборах президента перемогу здобув чинний голова республіки Рауль Хаджимба. За нього віддали свої голоси 47,38% виборців. У той же час за його опонента - Алхаса Квіцинію - проголосували 46,19%. Як бачимо, різниця невелика.

Також ми писали, в мережі опублікували кадри, зроблені в Абхазії через 27 років після збройного конфлікту з Росією. Українців, які проводять паралелі з Донбасом та "руським миром", побачене вразило.

З висоти пташиного лету зняли руїни селища Акармара і міста Ткварчелі. Погляду відкриваються страшні кадри з покинутими приватними будинками і чорними "дірками" замість вікон в багатоповерхівках, застарілий міст. Усюди валяються речі, залишені їх минулими власниками, а занедбані вулички потопають в буянні зелені.



Коментуючі в мережі з сарказмом відзначають, що "інтеграція з Росією завершена".



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