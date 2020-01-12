Відому актрису збили в її день народження

Автомобіль збив актрису Ренату Литвинову в центрі Москви

Російська актриса Рената Литвинова в свій 53-й день народження прогулювалася по центру Москви, коли її збила машина. Фатальний момент стався, коли вона проходила ресторан Макдональдс. Там і стався наїзд. Попередньо, за кермом авто сиділа дівчина. Про це повідомляє телеграм-канал Mash.

Під час наїзду актриса отримала травми. ЗМІ повідомляють, що у Литвинової постраждали дві кінцівки: рука і нога.

На місце ДТП з'їхалися швидкі і поліція. У цей момент лікарі надають актрисі першу екстрену допомогу.

Зазначимо, що Рената Муратовна Литвинова — радянська і російська актриса театру і кіно, кінорежисерка, сценаристка, телеведуча. На її рахунку більше тридцяти кінокартин. Також вона з 2005 по 2011 рік зняла кілька музичних кліпів для співачки Земфіри. Є рекламним обличчям багатьох брендів.

12 січня їй виповнилося 53 роки.

Нагадаємо, що раніше російська актриса Рената Литвинова опублікувала нове фото в Instagram без макіяжу. У 52 роки актрисі вдалося зберегти молодість, у неї ідеальна шкіра. Литвинову сфотографувала Уляна Добровская.

Деякі користувачі розкритикували артистку, але більшість відзначили, що у 52 роки у неї немає зморшок. Дехто порівняв зірку з її близькою подругою — співачкою Земфірою.

У коментарях користувачі мережі написали наступне:

«Ви так схожі з Земфірою», «Міфічна героїня, особа без вікових візьме («Фауст» Гете)», «Прекрасна ✨», «Цілком красива і без косметики», «Про Боже… яка земна і небесна одночасно», «Як можна бути такою красивою ?», «чисте і світле обличчя ?», «Який овал..дівчинка ! Круто браво))», — пишуть захоплені шанувальники в коментарях.

Раніше повідомлялося, що деякі користувачі мережі та ЗМІ намагаються знайти на обличчі Ренати сліди хірургічного втручання. Однак, в одному зі своїх інтерв'ю Литвинова знову прояснила: вона ніколи не вдавалася до послуг пластичних хірургів. Також не вона робила ін'єкції ботоксу або філлерів.

Нагадаємо, Земфіра відкрила всю правду про кохання з Литвиновою.

Як повідомляла Politeka, дочка Ренати Литвинової вразила шанувальників пікантним фото.

Також Politeka писала, що юна дочка Литвинової вразила своєю красою.