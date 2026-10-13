Грошова допомога в Дніпропетровській області доступна в межах програми Естонської ради у справах біженців в Україні.

Грошова допомога в Дніпропетровській області передбачена для вразливих родин, які постраждали від війни та потребують підтримки для ведення власного господарства.

Участь у програмі можуть взяти жителі окремих районів трьох регіонів: Запорізької, Харківської та Дніпропетровської областей. На Дніпропетровщині реєстрація охоплює Криворізький, Нікопольський і Синельниківський райони.

Хто може претендувати на виплати

Програма орієнтована на домогосподарства, які мають хоча б одну ознаку вразливості. Зокрема, подати заявку можуть:

пенсіонери віком від 60 років, які живуть самі або в родинах, що складаються лише з літніх людей;

особи з інвалідністю I–II груп, тяжкими чи хронічними захворюваннями;

сім’ї з трьома або більше неповнолітніми дітьми;

вагітні жінки та родини з малюками до двох років;

одинокі матері чи батьки з дітьми до 18 років;

безробітні громадяни віком 50–59 років або домогосподарства, де всі дорослі віком 18–49 років не мають роботи;

ветерани, які завершили військову службу, та молоді сім’ї віком до 24 років.

Грошова допомога в Дніпропетровській області спрямована на розвиток власного виробництва продуктів харчування. Розмір виплати залежить від обраного напряму діяльності.





Скільки грошей можна отримати

Організатори передбачили такі суми:

16 600 грн — на вирощування рослин у відкритому ґрунті або теплицях;

— на вирощування рослин у відкритому ґрунті або теплицях; 12 780 грн — на виробництво яєць і м’яса, зокрема розведення птиці, свиней, кролів чи нутрій;

— на виробництво яєць і м’яса, зокрема розведення птиці, свиней, кролів чи нутрій; 17 381 грн — на виробництво молочної продукції, зокрема утримання корів, кіз та овець.

Кошти виплачують одноразово. Отримати їх можна за одним із зазначених напрямів господарства.

Як подати заявку

Для участі потрібно заповнити спеціальну форму попередньої реєстрації та підготувати документи, що підтверджують відповідність умовам програми.

Залежно від ситуації можуть знадобитися довідка ВПО, медичне підтвердження поранення чи психологічної травми через бойові дії, документи про загибель члена сім’ї внаслідок війни або встановлення інвалідності через бойові дії. Також можуть попросити акт про пошкодження чи руйнування житла або підтвердження проживання на території, де тривають чи тривали бойові дії.

Перед реєстрацією варто перевірити актуальні умови прийому заявок і перелік необхідних документів у представництва Естонської ради у справах біженців в Україні.