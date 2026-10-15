Початок опалювального сезону 2026 у Чернігівській області наближається: у Чернігові котельні АТ «Облтеплокомуненерго» готові на 95%, а теплові мережі пройшли 99% гідравлічних випробувань.

Початок опалювального сезону 2026 у Чернігівській області залежатиме від погодних умов і рішень місцевої влади.

Про поточний стан підготовки повідомили в АТ «Облтеплокомуненерго». Фахівці ремонтують обладнання, оновлюють трубопроводи та перевіряють надійність систем перед зимовими холодами.

Як просувається підготовка котелень

За останній тиждень працівники підприємства відремонтували й перевірили арматуру на чотирьох котлах. Також вони відновили роботу трьох мережевих насосів і отримали акт готовності ще однієї котельні.

Крім того, триває заміна трубопроводу підживлення, який з’єднує будівлю хімводопідготовки з однією з котелень. Ці роботи мають допомогти забезпечити стабільну роботу системи теплопостачання взимку.

Тепломережі перевірили на 99%

Гідравлічні випробування на міцність і герметичність охопили вже 99% мереж, за які відповідає підприємство.

На вулиці Тероборони завершили заміну зношених труб. Там проклали 32 метри трубопроводів опалення та гарячого водопостачання діаметром 127 і 108 міліметрів. Водночас планові роботи продовжуються ще на шести об’єктах.

Підготовка до опалювального сезону 2026 у Чернігівській області охоплює не лише котельні та магістральні мережі, а й забезпечення містян гарячою водою.

Наразі нею користуються мешканці 459 житлових будинків Чернігова. Ще в дев’яти багатоповерхівках подачу тимчасово призупинили через ремонт пошкоджених ділянок.

За минулий тиждень комунальники також опрацювали 99 звернень від жителів. Повідомлення надійшли через міський кол-центр.

Коли ввімкнуть опалення

Єдиної дати запуску опалення для всієї України немає. Рішення ухвалюють органи місцевого самоврядування з урахуванням температури повітря та готовності інфраструктури.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 830, опалювальний період розпочинається, коли середньодобова температура протягом трьох діб становить +8 °C або нижче. Цей самий температурний поріг застосовують під час завершення сезону, коли протягом трьох діб показник перевищує +8 °C.

Отже, навіть за високого рівня технічної готовності дата подачі тепла залежатиме від погоди та відповідних рішень влади. Підготовчі роботи в Чернігові тривають, а комунальні служби продовжують усувати несправності й перевіряти обладнання перед зимою.