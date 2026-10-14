Графіки відключення світла в Запоріжжі на 15 жовтня передбачають знеструмлення низки будинків через ремонт електрообладнання.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на 15 жовтня охоплюють адреси, де роботи триватимуть із 09:00 до 17:00, повідомляє Запоріжжяобленерго.

За оприлюдненими даними, передбачено два види робіт: плановий і терміновий ремонт. Обидва заплановані на четвер, 15 жовтня 2026 року.

Де триватиме плановий ремонт

Через планове обслуговування електрообладнання електропостачання тимчасово обмежать за такими адресами:

Бульвар Вітчизняний: 2, 4/1, 4/2, 6.

2, 4/1, 4/2, 6. Аеродромна: 1, 2, 7, 9, 15–21, 20; Академіка Александрова: 3, 5 (під'їзди 1–5); Академіка Климова: 1, 2, 2а.

1, 2, 7, 9, 15–21, 20; 3, 5 (під'їзди 1–5); 1, 2, 2а. Ангарна: 1–13, 10а; Андрія Лободи: 20–22; Балка Попівка: 28–40, 44, 46, 46/4, 47–87, 91–107, 109, 111, 50, 50а, 52, 56–68, 74–78.

1–13, 10а; 20–22; 28–40, 44, 46, 46/4, 47–87, 91–107, 109, 111, 50, 50а, 52, 56–68, 74–78. Ботанічна: 1–11, 15, 2–14; Бочарова: 12, 12а, 14, 14а, 14б, 14г, 14д, 16, 16а, 16б, 18, 18а; Вагонна: 77, 77а, 78, 80, 82–85.

1–11, 15, 2–14; 12, 12а, 14, 14а, 14б, 14г, 14д, 16, 16а, 16б, 18, 18а; 77, 77а, 78, 80, 82–85. Васильєва: 70, 71, 71/1; Василя Стефаника: 1–15, 2–12, 14; Вокзальна: 30–36, 31–35.

70, 71, 71/1; 1–15, 2–12, 14; 30–36, 31–35. Господарча: 39–46; Гуляйпільська: 4; Дирижабельна: 2–8; Дмитра Апухтіна: 6, 8, 11; Екскаваторна: 9.

39–46; 4; 2–8; 6, 8, 11; 9. Енергодарська: 52, 54, 91, 93; Єрмака: 23, 25, 26, 28; Каліброва: 8, 8а, 10, 13, 13а; Каштанова: 1–21, 2, 2а, 6–22.

52, 54, 91, 93; 23, 25, 26, 28; 8, 8а, 10, 13, 13а; 1–21, 2, 2а, 6–22. Космічна: 37–43, 45, 47–53, 55, 57, 59–73; Кругова: 70–84 (парні), 78/1, 88, 107, 111.

37–43, 45, 47–53, 55, 57, 59–73; 70–84 (парні), 78/1, 88, 107, 111. Окружна: 1–11; Оранжерейна: 1–19, 2, 2а, 4–18; Руставі: 1а, 1б, 3, 5, 5 (під'їзди 1–6).

1–11; 1–19, 2, 2а, 4–18; 1а, 1б, 3, 5, 5 (під'їзди 1–6). Сінна: 1, 3, 9–15; Столярна: 64–68, 72–82, 65/2, 67–79; Таврійська: 47, 49, 51, 54–60.

1, 3, 9–15; 64–68, 72–82, 65/2, 67–79; 47, 49, 51, 54–60. Теплобудівна: 20–22, 28, 30; Тролейбусна: 1, 1а; Українська: 5, 5а, 31, 33, 35 (зазначені під'їзди 1–9).

20–22, 28, 30; 1, 1а; 5, 5а, 31, 33, 35 (зазначені під'їзди 1–9). Харчова: 8, 15, 17; Цитрусова: 16, 18, 20, 19–71, 22–54; Шевченка: 291–311, 313, 315, 317–371, 332–410.

8, 15, 17; 16, 18, 20, 19–71, 22–54; 291–311, 313, 315, 317–371, 332–410. Шкільна: 4а; Штабна: 7а, 9, 12, 13; Юрія Баранніка: 14/2, 16, 18, 22–28, 23а, 25–39.

4а; 7а, 9, 12, 13; 14/2, 16, 18, 22–28, 23а, 25–39. Проспект Моторобудівників: 1, 3, 3а; провулок Пішохідний: 1, 3, 4–12; провулок Шевченківський: 1–17, 2–20; Південне шосе: 62а, 64, 66, 68, 68а, 72а, 74, 74б, 78, 78а.

Де запланували терміновий ремонт

Графіки відключення світла в Запоріжжі на 15 жовтня також охоплюють будинки, де проводитимуть термінові роботи з електрообладнанням.

До переліку увійшли:

Аптечна: 48–66, 51–59.

48–66, 51–59. Буковинська: 2, 5а, 6, 8 (під'їзди 1–2), 10 і 12 (під'їзди 1–3).

2, 5а, 6, 8 (під'їзди 1–2), 10 і 12 (під'їзди 1–3). Євгена Адамцевича: 252, 254, 363, 365.

252, 254, 363, 365. Ізмаїльська: 43, 45–65, 70, 70/15, 72–88.

43, 45–65, 70, 70/15, 72–88. Марії Заньковецької: 1–11, 13, 13а, 15, 15/70.

1–11, 13, 13а, 15, 15/70. Ольги Кобилянської: 1–11, 2–12, 2а, 3, 5 (під'їзди 1–2).

1–11, 2–12, 2а, 3, 5 (під'їзди 1–2). Проспект Моторобудівників: 136–158, 164–170.

Обидва види ремонту заплановані на період із 09:00 до 17:00. Мешканцям варто заздалегідь зарядити телефони та інші необхідні пристрої, а також врахувати можливу відсутність електроенергії під час робіт.