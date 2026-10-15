Графіки відключення світла в Черкасах на 16 жовтня передбачають планові перерви в електропостачанні за низкою адрес.

Графіки відключення світла в Черкасах на 16 жовтня охоплюють кілька районів міста, а роботи триватимуть у різні проміжки часу — з 09:00 до 15:00 або з 10:00 до 16:00, повідомляє Черкасиобленерго.

Причиною обмежень є планові роботи в електромережах. Мешканцям варто заздалегідь перевірити свою адресу, щоб врахувати можливу відсутність електроенергії.

Де не буде світла з 09:00 до 15:00

У цей період знеструмлення заплановані за такими адресами:

вул. Пахарів: 30, 32;

вул. Нарбутівська: 3–16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 43/1, 45;

вул. Богдана Хмельницького: 55, 57, 61, 63, 65, 67, 67А, 69, 71, 75, 77, 126/1, 130–146;

вул. Пастерівська: 53, 55, 62, 62/2, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76/1;

вул. Михайла Максимовича: 2–9, 11–14, 4-А;

вул. Сержанта Волкова: 123, 125, 129;

вул. Романа Шухевича: 78, 80, 82, 84, 86, 155, 157, 157/1, 159, 159/1, 159а, 161, 163, 165;

пров. Гулака-Артемовського: 4, 6, 8, 10–21, 23, 25, 27.

Адреси з відключенням з 10:00 до 16:00

У другій групі обмеження торкнуться таких будинків:

пров. Рильського: 1–7, 9;

вул. Дахнівська Січ: 1, 5, 7, 11–13, 13/1, 15, 15/1, 16, 17, 19, 21, 23;

вул. Сержанта Волкова: 92, 92/1, 94, 96, 98, 98/1, 100–120, 120/1, 124/1, 211, 211/3, 213–239, 233/1;

вул. Підгірна: 2, 3-А, 4;

вул. Василицька: 1, 3, 3/1, 3/3, 5–35, 15/1, 33/1, 23а;

вул. Короля Данила: 42/1, 44–62, 75, 77, 79, 81, 83, 83/1, 85, 87, 87/1, 89, 89/1, 91, 91/3, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105.

Що варто врахувати

Графіки відключення світла в Черкасах на 16 жовтня містять конкретні адреси, тому обмеження не обов'язково стосуватимуться всіх будинків на перелічених вулицях.

Мешканцям рекомендується заздалегідь зарядити телефони та інші необхідні пристрої. Також варто спланувати побутові справи з урахуванням зазначеного часу. Завершення робіт у графіку вказане як планове.