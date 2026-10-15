Безкоштовні продукти для ВПО в Запоріжжі не є єдиним видом підтримки.

Безкоштовні продукти для ВПО в Запоріжжі є лише одним із напрямів комплексної допомоги, яку в межах спільного проєкту надають «Карітас» та Гуманітарний фонд України евакуйованим, переселенцям і мешканцям громад, постраждалих від війни, повідомляє Politeka.

Програма охоплює Запорізьку, Миколаївську та Дніпропетровську області. У Запоріжжі організації розвивають простір підтримки, орієнтований передусім на новоприбулих внутрішньо переміщених людей та їхню адаптацію.

Одним із напрямів є допомога громадянам одразу після переїзду. Для новоприбулих передбачені грошова підтримка та супровід кейс-менеджера.

Окремий блок стосується місць тимчасового проживання. Там планують ремонти, облаштування санітарних зон, кухонь і безбар’єрного доступу. Мешканцям також можуть надавати постільну білизну, гігієнічні набори та гарячі обіди. Для дітей створюватимуть безпечні зони.

Передбачена й захисна складова. Люди зможуть отримати юридичні, психологічні та психосоціальні консультації, а також супровід фахівця.

Для сімей із дітьми організовуватимуть освітні та творчі заходи. Частина таких активностей проходитиме у Вільнянську.

Ще один напрям — інклюзивна підтримка. Людям з аутистичним синдромом віком від 18 років пропонуватимуть соціальну адаптацію, допомогу реабілітолога, логопеда та психолога.

Програма також передбачає невеликі й середні ремонти житла, пошкодженого внаслідок обстрілів. Роботи виконуватимуть підрядники відповідно до умов проєкту.

Допомога спрямована на найбільш уразливі категорії. Серед них — батьки або опікуни неповнолітніх, вагітні жінки, мами дітей до трьох років, люди з інвалідністю чи тяжкими захворюваннями, багатодітні сім’ї та самотні мешканці віком від 60 років.

Таким чином, безкоштовні продукти для ВПО в Запоріжжі не є єдиним видом підтримки: проєкт охоплює фінансову, соціальну, психологічну, юридичну та побутову допомогу.

Дізнатися про можливість участі можна за інформаційною лінією «Карітас Запоріжжя»: 0 800 336 734. Дзвінки безкоштовні. Також працює довідковий номер проєкту 075 44 759 38 — оплата здійснюється за тарифом оператора.

Джерело: Карітас

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