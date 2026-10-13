Доплати для пенсіонерів в Харківській області можуть стосуватися, зокрема, учасників бойових дій, які отримують пенсію.

Доплати для пенсіонерів в Харківській області передбачаються відповідно до законодавства України, а їхній розмір залежить від статусу людини та призначених виплат.

За інформацією Пенсійного фонду України, учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком. Чоловіки можуть оформити її з 55 років за наявності щонайменше 25 років страхового стажу. Для жінок відповідний вік становить 50 років, а необхідний стаж — не менше 20 років.

Які доплати передбачені ветеранам

Розмір пенсії залежить від тривалості страхового стажу та заробітку, з якого сплачувалися внески. До основної виплати також можуть додавати передбачені законом надбавки й грошову допомогу.

Зокрема, для учасників бойових дій установлено підвищення в розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. За даними Пенсійного фонду, наведений у роз'ясненні розмір такої надбавки становить 648,75 грн.

Крім того, передбачена цільова грошова допомога на прожиття — 40 грн на місяць. Ці кошти додають до пенсійного забезпечення відповідно до встановлених правил.

Коли призначають додаткову допомогу

Доплати для пенсіонерів в Харківській області також можуть включати державну адресну допомогу, якщо загальна сума щомісячних пенсійних виплат не досягає визначеного рівня.

Згідно з роз'ясненням Пенсійного фонду, для учасників бойових дій та постраждалих учасників Революції Гідності цей показник становить 6197 грн. Якщо сукупна виплата менша, держава передбачає доплату до зазначеної суми.

Фактичний розмір пенсійного забезпечення визначають індивідуально. Під час розрахунку враховують основну пенсію, надбавки, індексацію та інші передбачені законодавством складові. Щоб з'ясувати, які саме виплати належать конкретній людині, варто звернутися до Пенсійного фонду України.