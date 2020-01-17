ЗСУ знову зазнали великих втрат через російських окупантів, які не намагаються виконувати зобов'язання, які взяла на себе Москва під час перемовин

Про це зранку інформує прес-центр штабу ООС у соціальній мережі Facebook.

Російсько-окупаційні війська пішли на ескалацію конфлікту, оскільки за попередню добу уздовж лінії зіткнення було зафіксовано 12 ворожих обстрілів.

За інформацією наших військових, підконтрольні Кремлю терористи "Л/ДНР" відкривали вогонь по позиціях ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Окрім цього, біля лінії зіткнення знову активізувалися ворожі снайпери, які "кошмарять" наших бійців.

Три ворожі обстріли були зафіксовані у районі відповідальності "Схід": з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Новотроїцьке.

Ще дев'ять разів окупанти "Л/ДНР" порушували режим припинення вогню у зоні відповідальності "Північ": поблизу Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; два рази поруч з населеним пунктом Новотошківське – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 18 мін та 82-мм міномету - 10 мін; неподалік з Миронівським – зі станкового протитанкового гранатомету – 7 пострілів;

поблизу Луганського – зі станкового протитанкового гранатомету – 3 постріли та великокаліберного кулемету; в районі населеного пункт Новозванівка – зі снайперської гвинтівки; двічі поруч з Оріхове – з артилерійських систем калібру 152 мм - 8 снарядів та 122 мм – 10 снарядів, міномету калібру 120 мм – 9 мін та 82-мм міномету – 15 мін, а також автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Зайцевого – з автоматичних станкових гранатометів та іншої стрілецької зброї.

На жаль, але Україна знову зазнала великих втрат на передовій внаслідок ворожих обстрілів з боку російсько-окупаційних формувань "Л/ДНР". За попередню добу на фронті загинув один наш військовослужбовець.

Від початку поточної доби підступний ворог вогневої активності не проявляв. Втрат серед особового складу також не зафіксовано.

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