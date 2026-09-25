Гуманітарна допомога в Полтавській області доступна переселенцям у кількох пунктах видачі на території обласного центру. Розповідаємо, куди звертатися, щоб отримати продукти, одяг, дитяче харчування та засоби гігієни.

Гуманітарна допомога в Полтавській області для переселенців доступна безкоштовно — у Полтаві працює одразу три пункти видачі, де можна отримати продукти, одяг та речі першої необхідності.

Перший пункт розміщується у міській раді в Полтаві за адресою вулиця Соборності, 36. Другий центр видачі працює на базі Будинку культури на площі Слави, 3 — саме тут видають дитяче харчування, підгузки та інші товари для малюків. Третій центр благодійної допомоги відкрито на базі Інституту розвитку міста на вулиці Європейській.

Окрім продуктів та одягу, у Полтавській області діють окремі напрями гуманітарної підтримки — зокрема для сімей із дітьми. Дитячі товари, а також допомога одягом для жінок із дітьми та чоловіків надаються через волонтерські організації, що працюють у регіоні.

Як переселенцям стати на облік та отримати допомогу

Щоб оформити допомогу на проживання у Полтаві, потрібно звернутися до районних управлінь соціального захисту населення або безпосередньо до Департаменту соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації за адресою вулиця Ціолковського, 47.

Для отримання допомоги ВПО заповнюється заява, у якій зазначаються прізвище та ім'я, реєстраційний номер облікової картки платника податків, дата народження, адреса попереднього та нового місця проживання, контактний телефон, а також номер банківського рахунку за стандартом IBAN для зарахування виплат.

Додатково у заяві слід вказати наявність статусу особи з інвалідністю та відомості про неповнолітніх дітей, які перемістилися разом із внутрішньо переміщеною особою. Для довідок працює цілодобова гаряча лінія для переселенців за номером 0-800-331-787.

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