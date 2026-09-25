Доплати для пенсіонерів у Житомирській області можуть отримати непрацюючі військові пенсіонери, які мають на утриманні непрацездатних членів сім'ї. Надбавку нараховують у розмірі 50% прожиткового мінімуму на кожного утриманця.

Доплати для пенсіонерів у Житомирській області можуть оформлювати й колишні військові, яким призначили пенсію за інвалідністю або за вислугу років відповідно до Закону № 2262-ХІІ. У Пенсійному фонді України нагадали, що такі люди мають право на надбавку, якщо на їхньому утриманні перебувають непрацездатні члени сім'ї.

Хто вважається непрацездатним членом сім'ї

Перелік непрацездатних членів сім'ї визначено статтею 30 Закону № 2262-ХІІ. Насамперед ідеться про дітей, які не досягли 18 років. Як пояснюють у Пенсійному фонді України, повний перелік таких осіб прописаний саме в цій статті закону.

Кому надбавку не нарахують

Надбавку призначають лише на тих членів сім'ї, які не одержують пенсійних і соціальних виплат. Зокрема, її не нарахують на утриманця, який вже отримує пенсію із солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю або допомогу одиноким матерям на дітей.

Який розмір надбавки

Надбавку призначають на кожного непрацездатного члена сім'ї окремо — у розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Якщо пенсіонер водночас має право на кілька виплат, він може обрати, що саме отримувати: пенсію, державну соціальну допомогу або надбавку на цього члена сім'ї.

Коли в родині двоє чи більше пенсіонерів, а непрацездатний член сім'ї перебуває на їхньому спільному утриманні, надбавку враховують лише одному з них — за спільним вибором.

Які документи потрібні

Перелік документів визначено постановою правління Пенсійного фонду від 30.01.2007 № 3-1. Для призначення надбавки потрібно підготувати:

паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документи, що підтверджують родинні зв'язки з утриманцем (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, у разі потреби — рішення суду);

документи про перебування непрацездатних членів сім'ї на утриманні заявника.

Куди звертатися

Заяву та документи подають до територіального органу Пенсійного фонду України за місцем проживання пенсіонера. У Житомирській області це можна зробити особисто в управлінні ПФУ або через уповноваженого представника.

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