Гуманітарна допомога в Сумській області доступна переселенцям — у місті працює мережа пунктів видачі наборів. Розповідаємо, за якими адресами можна отримати підтримку та що взяти з собою.

Гуманітарна допомога в Сумській області залишається важливим напрямом підтримки — у Сумах працює цілодобова гаряча лінія для переселенців та низка пунктів видачі наборів.

Як повідомляє ресурс «Українське місто», для переселенців із соціальних питань та питань розміщення діє гаряча лінія за номером (0542) 700-007. Телефон працює цілодобово, тож звернутися можна будь-коли.

Де видають набори гуманітарної допомоги

У Сумах набори гуманітарної допомоги можна отримати в дев'яти пунктах. Це молодіжний центр «Романтика» та вісім шкіл міста: №2, №6, №7, №10, №20, №23, №25 і №26.

Отримати допомогу можна лише за наявності документів — оригіналу паспорта, ідентифікаційного коду, а для власників ID-карток ще й довідки про реєстрацію місця проживання.

Як оформити допомогу ВПО

Для отримання допомоги внутрішньо переміщеним особам варто звернутися до Департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради (вул. Харківська, 35, тел. +380 542 788 888).

У заяві зазначаються прізвище та ім'я заявника, реєстраційний номер платника податків, дата народження, попереднє і нове місце проживання, контактний телефон, банківський рахунок (IBAN), наявність статусу особи з інвалідністю та відомості про неповнолітніх дітей.

Також надається безоплатна правова допомога — єдиний номер системи безоплатної правової допомоги 0800 213 103. Відновленням втрачених документів займаються за адресами: вул. Нижньохолодногірська, 8 та вул. Горького, 21.

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