З'явилися подробиці успішної спецоперації ЗСУ на передовій

Про це у своєму Facebook написав журналіст Юрій Бутусов, посилаючись на дані блогера під псевдонімом Necro Mancer, передає Politeka.net.

За його словами, спецоперація була проведена ще 27 жовтня 2019 року під Маріуполем.

В результаті спецоперації бійцям ЗСУ вдалося ліквідувати РСЗВ "Чебурашку", чотирьох бойовиків. Ще шестеро осіб отримали різні поранення.

"З'явилися фото пам'ятника чотирьом найманцям 1-го армійського корпусу ЗС РФ на Донбасі, на ньому – характерне зображення встановленої на шасі Краз 220 мм РСЗВ "Чебурашка", яку російські війська застосовують на Донбасі з 2018-го року", – написав Бутусов.

Він звернув увагу, що в офіційних зведеннях терористів немає жодної згадки про загибель бойовиків, серед яких був глава "Оборонпрому ДНР" Артем Вовк.

"Судячи по зазначеним на скронях обставинами – "Чебурашку" з Вовком накрив 120-мм міномет. Значить, це не міг бути сам Новоазовськ, для противника новоазовський напрямок – це наш Маріуполь. Значить, противник під'їхав зовсім близько до наших позиціях, інакше минометом не дістати", – припустив у своєму Facebook Юрій Бутусов.

Підсумовуючи, журналіст привітав бійців ЗСУ з успішною спецоперацією, яким вдалося завдати влучного удару по позиціях російсько-окупаційних військ "Л/ДНР".

"Якщо це міномет або гаубиця, то в умовах нашої обмеженої війни, коли стріляє не більше 1-2 знарядь, і встановлюється ліміт снарядів, вразити таку мету як 220-мм РСЗВ і завдати такі втрати – треба бути справжнім майстром стрільби. Сподіваюся, ті, хто домігся цього видатного успіху, вийдуть на зв'язок, за таке требя найвищі державниі нагороди та громадське визнання", – резюмував журналіст.

Раніше ми повідомляли про те, що бойовики влаштували на Донбасі справжнє пекло. Кореспондент Руслан Смещук написав, що поїхав знімати Хрещення, а потрапили під вогняне хрещення в Золотому 4.

За його словами, протягом двох діб російські окупанти з мінометів і артилерії б'ють по населеному пункту, через що місцеві жителі змушені ховатися по підвалах.

"Поїхали знімати Водохрещща, а потрапили на Вогнехрещща. Золоте 4 другий день гримить від прильоту мінометних хв. Місцеві люди ховаються по льохах, перебиті лінії електропередач. Вісім військових поранені. Я ніби потрапив у 14/15 рік", - написав журналіст.

Нагадаємо, Росія награлася Донбасом і вирішила "подзабить"

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