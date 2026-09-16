З 22 вересня Одеська область переходить на нову шестизонову систему тарифів у приміських поїздах. Вартість квитка залежатиме від дальності маршруту і становитиме від 30 до 150 гривень.

Нові тарифи на електрички в Одеській області почнуть діяти вже цього місяця — з 22 вересня вартість проїзду в приміських поїздах залежатиме від дальності маршруту й становитиме від 30 до 150 гривень.

Про зміну тарифів повідомляє одеське видання 048.ua з посиланням на Укрзалізницю. Там пояснюють нововведення складною ситуацією у сфері приміських перевезень: вони приносять значні збитки, які нова система має скоротити без різкого подорожчання квитків.

Що зміниться для пасажирів Одещини

За новою моделлю всю відстань поділять на шість тарифних зон. Усередині кожної діятиме фіксована ціна, незалежно від того, скільки саме кілометрів пасажир проїхав у межах своєї зони.

до 50 км — 30 грн;

51–90 км — 55 грн;

91–130 км — 75 грн;

131–170 км — 95 грн;

171–250 км — 115 грн;

понад 250 км — 150 грн.

В Укрзалізниці наголошують, що пасажири, які й раніше долали максимальну відстань у межах своєї тарифної зони, підвищення ціни не відчують. Інша мета зміни — зберегти чинні приміські маршрути та зупинки, а вивільнені кошти спрямовувати на ремонт і модернізацію приміських поїздів.

Коли і де запрацює нова система

Нову систему запроваджують поетапно. Першими з 15 вересня на неї перейшли Київська, Чернігівська та Житомирська області. З 22 вересня зміни запрацюють на Одещині, а також у Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській областях.

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