Коронавірус вбив вже 26-у жертву

Як передає Politeka.net з посиланням на численні повідомлення в Твіттері і Телеграм-каналах, з'явилися подробиці з приводу спалаху нового небезпечного вірусу в Китаї. На даний момент заблоковані вже 7 великих китайських міст: Ухань (11 млн осіб), Хуанган (6 млн), Сяньнин (2.6 млн), Сяньтао (1.2 млн), Ечжоу (1.2 млн), Лічуань (1.1 млн) і Чібі (550 тис.).

Центральна Військова Рада КНР дала наказ про виділення бронетранспортерів і легких танків для блокпостів.

За оновленими даними підтверджено 639 випадків коронавіруса, 422 людини ще проходять медичну перевірку. В той же час загострюється ситуація в заблокованих мегаполісах. Зокрема, в Ухані місцеві б'ються за бензин на заправках, магазини порожні, люди втрачають свідомість прямо на вулиці.

За інформацією відомого китайського вірусолога, влада Китаю пізно спохватилися і ввела карантин тільки, коли дізналася про реальні масштаби поширення заражених. Десятки пацієнтів не отримали лікування в Ухані і вирушили в Шанхай і Пекін. Масштаби зараження можуть бути вище ніж минулий вірус SARS в 10 разів.

У мережі з'являються нові кадри страшної епідемії в Китаї. Підтверджується інформація, що заражені втрачають свідомість і падають на місці.

"Я теж хочу жити. Занадто багато людей лежить на землі", - доктор безуспішно намагається вийти на керівників.

Раніше ми повідомляли, за словами в. о. Гендиректора Центру громадського здоров'я Ігоря Кузіна, в Україні зробили спеціальні заходи безпеки в аеропорту "Бориспіль" у зв'язку з можливістю проникнення захворювання з Китаю. А саме, проводяться додаткові санітарні заходи. Зазначимо, прямого зв'язку Києва з Уханем, який найбільш постраждав від короновируса, немає, але зате є зв'язок з іншими китайськими містами.

Нагадаємо, що таємниця нового смертоносного вірусу розкрита, все ще гірше: як передається.

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