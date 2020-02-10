В Росії на прем'єрі фільму «Лід-2», де були присутні Алла Пугачова, Світлана Лобода та інші зірки, почалася раптова евакуація

НП сталася в понеділок, 10 лютого, в московському кінотеатрі «Жовтень», де проходила прем'єра нового фільму. Як повідомляється в мережі, під час кінопоказу почалася несподівана евакуація. Як стало відомо, її причиною стало задимлення в кінотеатрі.

Під час евакуації в залі виникла тиснява і паніка. При цьому за іншими даними, відвідувачів швидко і організовано вивели із залу.

Передбачалося, що причиною задимлення було коротке замикання. До будівлі кінотеатру приїхали пожежні машини. Пізніше в російському МНС підтвердили, що сталося коротке замикання з подальшим загорянням.

На закритій прем'єрі фільму були присутні Алла Пугачова, Світлана Лобода, Олександр Петров, Аглая Тарасова і багато хто інші зірки. Повідомляється, що після евакуації вони поїхали на бенкет.