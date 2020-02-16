Поліція розшукує двох підлітків, які пропали в Обухівському районі Київської області

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Facebook Національної поліції в Обуховскогм районі

Поліція розшукує двох неповнолітніх хлопців - сімнадцятирічного Данила Куцана і шістнадцятирічного Романа Микитюка, які пропали 14 і 15 лютого.

Обидва подросткоа покинули свої будинки і досі про їх місцезнаходження нічого не відомо. Поліцейські опублікували фото і осбые прикмети хлопців.

Зниклий в місті Українка Данило Куцан при зрості 170 см має худорляву телесложение, овальне обличчя, русяве волосся і карі очі. Він був одягнений в білу худі з капюшоном, кросівки і темні спортивні штани.

В коментарях під постом поліції користувачі соцмережі вже повідомили, що бачили хлопця з якимсь чоловіком.

Роман Микитюк пропав в селі Григорівка. Йому на вигляд 16-17 років при зрості 175 сантиметрів і худорлявій статурі. У хлопця квадратне обличчя, темні кучеряве волосся і темні очі. Також варто звернути увагу, що Роман носить окуляри і слуховий апарат. Микитюк був одягнений в зимову жовту куртку, сіру шапку, спортивні штани чорного кольору та жовті черевики.

При наявності будь-якої інформації про місцезнаходження підлітків в Нацполиции просять повідомляти на спецлінію "102".

Нагадаємо, що в той час, як у Києві розшукується зниклий безвісти підліток, він спокійно собі живе на орендованій квартирі.

Олександр Скуба заявив, що йому все одно на власні пошуки. За словами неповнолітнього, він просто вирішив жити окремо від батьків і орендував квартиру.

Примітно, що на сторінці "Розшук дітей ГУНП р. в Києві" у Facebook інформація про розшук Скуби все ще була актуальною 14 лютого, після публікації відповідної листування.

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