З дитячого центру в Білій Церкві втік неповнолітній

18 лютого близько дев'ятої години вечора 17-річний Володимир Ахромеев пішов з Центру соціально-психологічної реабілітації дітей "Злагода", що знаходиться в Білій Церкві на вулиці Пушкінська, 29. Як передає Politeka.net, про це у своєму Telegram-каналі повідомив "Київ оперативний".

Хлопця вже не в перший раз розшукує поліція.

Прикмети: зріст – 175 сантиметрів, худорлявої статури, обличчя овальне, очі сірі (асиметрія очей), волосся світло-русяве, коротке. Був одягнений у темно-синю куртку, чорні штани, сірі кросівки.

Раніше ми писали, що в Харкові з дитячої лікарні №19 втік Вячеслав Єрьомін. Зазначається, що у 15-річного підлітка є психічний розлад. У лікарню звернулися лікарі хлопчика, які і повідомили про втечі неповнолітнього з відділення. У лікарні на Великий Панасовской Славік Єрьомін проходив обстеження з 6 лютого.

Прикмети: був одягнений в помаранчеву футболку, чорні штани, "світло-чорну" куртку та білі кросівки.

В поліції просять всіх, у кого є яка-небудь інформація про розшукуваного, повідомити про це за телефонами (057) 712-50-22 - чергова частина, (095) 659-73-95 - ювенальна превенція (Каріна Володимирівна) або 102.

Нагадаємо, що 14-річна Альбіна Марченко пішла з дому і досі не повернулася. Повідомляється, що підліток безслідно зник вчора, 18 лютого, і до цих пір вона не повернулася додому.

В публікації сказано, що Альбіні Марченко на вигляд 13-14 років, її зріст 170 см і у неї повне статура, русяве волосся до плечей. Перед зникненням 14-річна Альбіна Марченко була одягнена в чорну куртку, темні джинси і рожеву шапку.

"При отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження Альбіни просимо телефонувати за номером "102", - йдеться у публікації.

Також в співтоваристві Київ оперативний опублікували фотографію зниклої дівчинки, яка може допомогти в пошуку дитини.

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