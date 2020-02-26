На жвавій трасі "Київ-Чоп" зіткнулися шість автомобілів

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області. Як стало відомо, ДТП сталася поблизу села Чишки Пустомитівського району, недалеко від Львова, 25 лютого близько 16:05.

У поліції повідомили, що вантажівка «ДАФ» зіткнулася з автомобілем "Дачія Логан". Після цього автомобіль влетів в автобус «БАЗ», а той, у свою чергу, зачепив кілька машин. В результаті зіткнення, в аварію потрапило шість транспортних засобів. Судячи з фото, шість машин перетворилися на купу металу.

На щастя, ніхто не загинув, але троє людей отримали травми, у тому числі 11-річна дитина.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом аварії. Зазначимо, що порушник може отримати до трьох років позбавлення волі.

Відзначимо, що масові ДТП в Україні відбуваються досить часто. Всього за 2019 рік у країні сталося 160 675 аварій. Як повідомили в Нацполіціі, за рік в ДТП загинуло 3454 осіб, травми отримали більше 32 тисяч людей.

Як показує статистика, аварійність на українських дорогах в 2019 році збільшилася в порівнянні з попереднім роком. Загальна кількість аварій зросла на 7%. Україна сьогодні займає одне з перших місць в Європі за кількістю смертей на дорогах.

Раніше ми писали, що народні депутати планують істотно збільшити штрафи за порушення правил дорожнього руху. У Верховній Раді вже зареєстрували відповідні законопроекти.

Правда, як показує практика, підвищення штрафів не завжди допомагає уникнути аварійності на дорогах. Важливу роль відіграє і якість самих доріг.

Нагадаємо, що фура з тваринами на ходу перекинулася під Харковом, відео: "розбіглися хто куди".

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