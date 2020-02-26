Переможниця вінницького конкурсу краси, дочка впливового політика Вінницької області Аліна Шамалюк потрапила в аварію

Про це повідомили ряд місцевих ЗМІ. Як стало відомо, дочка мера Калинівки та переможниця конкурсу «Міс Вінниця» 2017 року перебувала в автомобілі зі своїм колишнім чоловіком, сином бізнесмена Олександром Бойдаченком.

Наголошується, що аварія сталася в ніч з 22 на 23 лютого у Вінниці. Біла Honda, на якій пересувалися молоді люди, жорстко врізалася в дерево. Люди були затиснуті в машині до приїзду рятувальників. 21-річний Бойдаченко відбувся переломом стегна, а 24-річна Аліна Шамалюк потрапила у відділення інтенсивної терапії. Лікарі підозрюють у неї перелом черепа.

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на зустрічну смугу і врізався в дерево. Як заявили у вінницькому відділенні Нацполіції, причину ДТП встановлять після опитування свідків і проведення всіх необхідних експертиз та аналізів. Фото з місця аварії опублікував місцевий «33 канал».

Як стало відомо, Олександр і Аліна одружилися у 2018 році. Зараз пара офіційно розлучена.

«Це велике горе ... В Калинівці для постраждалих здавали кров. Гроші там не потрібні, тому що у батьків вони є. Лікарі борються за їх життя», - розповів журналістам друг сім'ї Шамалюків.

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