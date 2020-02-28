У ніч на 28 лютого в Чернігівській області на військовому полігоні стався пожар

В результаті пожежі постраждали троє військових. Сталося подія біля смт Гончарівське на території 242 загальновійськового полігону. Вогонь знищив намети. Причини та збитки встановлюється. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту і оборони при Чернігівській ОДА, передає Politeka.

ДСНС для гасіння пожежі не залучали. Три людини отримали опіки верхніх кінцівок. Вогонь знищив намету.

Раніше ми повідомляли, що потужні вибухи знову струшують Балаклію. Про вибухи на Харківщині повідомляють користувачі мережі.

НП на території арсеналу підтвердив і мер міста Іван Столбовий.

"Поодинокі вибухи пролунали в Балаклійському арсеналі. Зараз там знаходиться командир військової частини, пожежна частина наша, ДСНС. Вони оцінять ситуацію - і потім буде більш докладна інформація. Ситуація незрозуміла. Це сталося 20-30 хвилин тому", - сказав Стовпової журналістам.

За непідтвердженою інформацією, було чути около10 вибухів.

У Міністерстві оборони України розповіли, що на артскладах проводили розмінування. НП сталася при вивезенні снарядів. Один з них вибухнув. Попередньо - один з саперів був поранений.

Повідомлялося, що краинцам розповіли, що на території Ічні чути «наслідки» детонації нових боєприпасів

Про це повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«У період з 13 до 14 годин 13 жовтня на території арсеналу зберігання боєприпасів спостерігалася детонація боєприпасів до 3 вибухів», — йдеться в повідомленні.

У той же час пожежні уточнили, що 13 жовтня два пожежних літаки Ан-32П зробили шість скидів води на територію арсеналу, а вертольоти Мі-8 зробили 12 скидів. Всього було використано 642 тонни води.

Нагадаємо, вибухи на складах боєприпасів не випадкові, розкрита правда про розірвалися снаряди

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