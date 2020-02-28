У ніч на 28 лютого в Чернігівській області на військовому полігоні стався пожар
В результаті пожежі постраждали троє військових. Сталося подія біля смт Гончарівське на території 242 загальновійськового полігону. Вогонь знищив намети. Причини та збитки встановлюється. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту і оборони при Чернігівській ОДА, передає Politeka.
ДСНС для гасіння пожежі не залучали. Три людини отримали опіки верхніх кінцівок. Вогонь знищив намету.
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Раніше ми повідомляли, що потужні вибухи знову струшують Балаклію. Про вибухи на Харківщині повідомляють користувачі мережі.
НП на території арсеналу підтвердив і мер міста Іван Столбовий.
"Поодинокі вибухи пролунали в Балаклійському арсеналі. Зараз там знаходиться командир військової частини, пожежна частина наша, ДСНС. Вони оцінять ситуацію - і потім буде більш докладна інформація. Ситуація незрозуміла. Це сталося 20-30 хвилин тому", - сказав Стовпової журналістам.
За непідтвердженою інформацією, було чути около10 вибухів.
У Міністерстві оборони України розповіли, що на артскладах проводили розмінування. НП сталася при вивезенні снарядів. Один з них вибухнув. Попередньо - один з саперів був поранений.
Повідомлялося, що краинцам розповіли, що на території Ічні чути «наслідки» детонації нових боєприпасів
Про це повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
«У період з 13 до 14 годин 13 жовтня на території арсеналу зберігання боєприпасів спостерігалася детонація боєприпасів до 3 вибухів», — йдеться в повідомленні.
У той же час пожежні уточнили, що 13 жовтня два пожежних літаки Ан-32П зробили шість скидів води на територію арсеналу, а вертольоти Мі-8 зробили 12 скидів. Всього було використано 642 тонни води.
Нагадаємо, вибухи на складах боєприпасів не випадкові, розкрита правда про розірвалися снаряди
А ще Politeka писала, що вибухи в Ічні і на інших складах боєприпасів
Також Politeka повідомляла, що вибухи в Балаклії, є перші загиблі