У штабі ООС розповіли про втрати

Один український військовий загинув, ще троє отримали поранення в результаті підриву БМП на Донбасі

У п'ятницю, 6 березня, бойова машина піхоти підірвалася на невідомий вибуховий пристрій біля населеного пункту Кримське, повідомляє прес-центр ОНС в Facebook.

В результаті події один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав важке поранення, несумісні з життям. Крім того, троє українських військових отримали мінно-вибухові травми.

Наголошується, що всіх постраждалих оперативно доставили у військово-медичні заклади, де їм надається кваліфікована медична допомога.

Раніше повідомлялося, що в порушення Мінських домовленостей російські терористи стягнули на Донбас важке озброєння. Серед озброєння – РСЗВ "Град", танки і гармати.

Цю інформацію підтвердила Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.

зокрема, 2 березня БПЛА малого радіусу дії на тимчасово окупованій території Луганської області зафіксував:

- 20 реактивних систем залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) біля населеного пункту Краснолуцький;

- сім реактивних систем залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) на полігоні біля населеного пункту Міусинськ;

сім реактивних систем залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) на території об'єкта до південно-захід від населеного пункту Садовий.

Крім того, 3 березня патруль СММ ОБСЄ зафіксував шість реактивних систем залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм), які рухалися в південному напрямку по дорозі на південний захід від населеного пункту Іванівка Луганської області. Зазначене озброєння було розміщено з порушенням ліній відводу.

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