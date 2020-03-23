На кордоні Туреччини та Греції спалахнув конфлікт, під час якого грецьких прикордонників обстріляли газовими гранатами

Інцидент на кордоні двох держав стався на тлі спроби мігрантів прорватися в Євросоюз з боку Туреччини. Грецькі прикордонники спробували зупинити біженців і розпорошили для цього отруйну суміш (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

В цьому конфлікті турецькі військові виступили на стороні біженців. У відповідь на дії прикордонників вони випустили в їх бік гранати зі сльозогінним газом.

Судячи за даними тепловізорів десятки грецьких силовиків протистояли сотням, якщо не тисячам біженців. У свою чергу, мігранти почали готувати конструкції для штурму прикордонних огорож. На кордоні двох країн з'явилися кілометри колючого дроту і хмари газу над позиціями обох сторін.

В Туреччині прокоментували інцидент з обстрілом грецьких прикордонників. Там заявили, що біженці нібито просто грали в футбол біля кордону, тому військові отримали наказ їх захищати. У свою чергу, грецька сторона поки ніяк не прокоментувала інцидент.

Раніше ми писали про те, що Туреччина посилає натовпи біженців в Європу, допомагаючи їм з безпілотників.

Турецькі військові, які ведуть спостереження з дронов, надають біженцям інформацію про найбільш зручних для "переходу" ділянках.

При цьому на греко-турецькому кордоні вже відбулися зіткнення. Близько 500 мігрантів спробували зламати прикордонний паркан і потрапити в Грецію.

Грецька поліція заявила, що використовувала сльозогінний газ, щоб відбити наступ мігрантів на південь від прикордонного переходу Кастаниес. Правоохоронці заявили, що турецька поліція також застосувала сльозогінний газ на грецькій кордоні. Зіткнення почалися в 2 години ночі і тривали близько двох годин.

За оцінками, близько 2000 мігрантів все ще стоять табором на греко-турецькому кордоні. Вони підготували якісь конструкції для штурму прикордонних огорож.

Кілька тижнів тому Туреччина оголосила свої кордони з Європою відкритими і закликала мігрантів і біженців, які проживають в цій країні, спробувати перетнути кордон з Грецією - членом Євросоюзу.

Нагадаємо, кордон ЄС беруть штурмом, біженці вийшли з-під контролю.

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