Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області — це можливість, яку забезпечує держава: власники житла, котрі безоплатно прихистили переселенців, щомісяця отримують компенсацію. Розповідаємо, хто може скористатися таким прихистком та як його оформити.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області можна отримати завдяки державній програмі: власник помешкання, який безоплатно розмістив у себе переселенців, щомісяця отримує компенсацію від держави. Про це повідомляє «Наше місто» з посиланням на Кабінет міністрів України.

Компенсацію призначають на шість місяців. Після завершення терміну виплату можуть автоматично продовжити ще на такий самий період, якщо повторна перевірка підтвердить право на неї. Гроші отримує саме власник житла, а для переселенців це означає можливість жити безкоштовно.

Хто має право на виплату

Житло має надаватися ВПО повністю безоплатно — стягувати плату за проживання заборонено. Переселенці зобов'язані фактично мешкати за адресою, зазначеною в заяві. Компенсацію не призначать, якщо власник і переселенці є близькими родичами першого ступеня: це подружжя, батьки та діти.

Як оформити компенсацію

Для першого отримання виплати власник житла разом із представником родини ВПО подає заяву та повідомлення встановленої форми до Пенсійного фонду України. Зробити це можна онлайн — через портал електронних послуг ПФУ — або особисто в найближчому сервісному центрі.

Коли виплату можуть припинити

Пенсійний фонд перевіряє відомості та фактичне місце проживання переселенців. Підставою для припинення компенсації може стати відсутність ВПО за адресою понад місяць, перебування людини за кордоном понад 30 днів поспіль або подання неправдивих даних.

Окремо в Кабміні наголошують: не можна одночасно отримувати компенсацію за розміщення ВПО та субсидію на оренду цього самого житла. Це два різні механізми підтримки, які не поєднуються.

Кроки для оформлення

Власник житла разом із представником родини ВПО подає заяву та повідомлення до ПФУ.

Документи приймають онлайн на порталі електронних послуг ПФУ або в сервісному центрі.

Виплату призначають на шість місяців із можливістю автоматичного продовження.

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