ЗСУ продовжують нести непоправні втрати на Донбасі

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба 93 омбр.

Відомо, що трагедія сталася вчора, 9 квітня.

На Донеччині в результаті обстрілу з боку російсько-окупаційних військ "Л/ДНР" загинув 49-річний боєць ЗСУ Олексій Купріков з позивним "Лісовик".

Механік-водій отримав множинні осколкові поранення під Кримським, але його, на жаль, врятувати не вдалося.

"Він відрізнявся від більшості виваженістю. Адже часто буває, що люди після учебки скаржаться: мене, мовляв, нічому не навчили, тому я нічого не вмію. Льоша ж, навпаки, навіть якщо чогось і не знав, грунтовно і розсудливо намагався зрозуміти в деталях, як що працює, як краще полагодити техніку. І у нього це дуже добре виходило. Був спокійний, розважливий, зацікавлений у своїй роботі. З ним було легко служити. Дуже шкода втрачати таких людей... Ми глибоко співчуваємо рідним, близьким і друзям Олексія. Його смерть - велика втрата для нас! Спи спокійно, Герою!", - поінформували у підрозділі загиблого Олексія Куприкова.

Як відомо, Олексій Купріков відправився на фронт після загибелі близького друга. Восени 2018 року він підписав контракт з ЗСУ і став бійцем 93 омбр.

У загиблого Героя на Дніпропетровщині залишилася цивільна дружина, 19-річний син, мама і рідна сестра, яка також служить 93-й бригаді.

Раніше ми розповідали про те, що раптово пішов з життя досвідчений розвідник ЗСУ. Зокрема, помер ветеран Сил спеціальних операцій Збройних сил України полковник Кисельов Євген Валентинович.

Євген Кисельов очолював управління розвідки Сил спеціальних операцій. Останні місяці життя полковник Кисельов присвятив навчанню бойової підготовки українських прикордонників. У полковника залишилася дружина і 3-річна дочка.

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