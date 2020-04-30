Нацполіція Донецької області, військова прокуратура і прес-служба Офісу генпрокурора видали облаву на полк спецназу ЗСУ за виявлення великого складу боєприпасів

Про цей кричущий факт на своїй сторінці у Facebook написав головний редактор видання Цензор. НЕТ Юрій Бутусов.

У прес-релізі правоохоронці радісно відрапортували про те, що в результаті обшуку в приміщеннях колишнього клубу і дитячого табору силовики виявили БМП-2, БТР-70, протитанкову гранату МТ-12 «Рапіра», міномети, артилерійські гармати, кулемети, гранатомети, автомати, пістолети, близько 100 тонн боєприпасів і багато іншого.

«Зараз тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення походження зазначеного озброєння і причетних осіб», – йдеться у повідомленні.

У свою чергу Бутусов не пошкодував сарказму.

«Висилайте терміново санітарів і вакцину від тупості у Військову прокуратуру і Нацполіцію Донецької області, і в прес-службу офісу генпрокурора, які на базі 3-го полку спецназу в Дніпропетровській області сфальсифікували кримінальну справу і зараз собі ще орденів зажадають», – пише він.

Що ж це за арсенал, і що сталося насправді, Бутусову розповіло джерело з командування цього самого полку.

За його словами, «клоунада і показуха» зі слідчими діями були проведені на базі 3-го полку спецназу ЗСУ.

«На базі наша охорона, а ця техніка та озброєння, згідно з рішенням Головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, передається на баланс ЗСУ. Генпрокуратура показала на фото обшук в селі Великомихайлівка Покровського району Дніпропетровської області - це колишня база Української добровольчої армії. У лютому 2020-го року вся ця база разом з усім озброєнням і технікою була офіційно передана нашому полку, спільно зі співробітниками військової контррозвідки СБУ ми провели опис майна, почали процес постановки на баланс армії, проведена вся необхідна службова переписка, завірені документи», – пояснило джерело.

Він додав, що обшуки пройшли через два місяці після того, як був зайнятий цей об'єкт. Мабуть, не виключає він, хтось вирішив намалювати собі досягнення, зважившись на відверту брехню.

Цю інформацію виданню підтвердив і глава УДА Дмитро Ярош.

«Я здивований, що прокуратура і поліція, отримавши всю інформацію від військовослужбовців, від СБУ, вирішили влаштувати цей скандал. Просто дискредитують країну, що тут нібито БМП і боєприпаси невідомо кому належать. У влади взагалі відсутнє якесь розуміння, що вони творять, як я бачу, самі себе топлять», – підкреслив він.

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