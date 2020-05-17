З вогняною стихією боролися понад двісті рятувальників, 11 з яких отримали травми внаслідок вибуху

Інцидент стався ввечері в суботу, 16 травня, в центрі Лос-Анджелеса (на південь від району Маленький Токіо) в США, передає Politeka.net з посиланням на "Los Angeles Times".

Відзначається, що спочатку загорілась одноповерхова нежитлова будівля на вулиці Бойд-стріт. Пізніше, з невідомої причини, стався вибух. В будівлі, де сталася НП, розташовувалася компанія Smoke Tokes, яка є дистриб'ютором складу з запасами бутанового масла, процес виготовлення якого включає в себе вилучення речовин, що містяться в канабісу. Причина пожежі ще встановлюються.

За словами представника пожежної частини Лос-Анджелеса, Еріка Скотта, в той час, як рятувальники намагалися знайти всередині джерело загоряння, стався «значний вибух». Пожежний розповів, що з будівлі вирвалася величезна вогненна куля з таким ревом, як «вантажний поїзд або реактивний двигун».

За його словами, вибух був настільки сильним, що зачепив пожежну машину, припарковану на іншій стороні вулиці, і розплавив шоломи деяких рятувальників.

Через кілька годин пожежу вдалося загасити.

Кадри НП з'явилися в мережі. Так, один з користувачів Твіттера виклав відео з вогненним стовпом, знімаючи з сусідньої будівлі.

"Велика димова завіса, йде дощ з попелу", - так описав ситуацію очевидець.

Major fire in Little Tokyo/downtown Los Angeles at San Pedro and Third. Dangerously close to Skid Row residents, senior and low income housing. Major smoke screen, ash is raining for blocks. pic.twitter.com/s4coh3xbgq — sean miura (@seanmiura) May 17, 2020

Нагадаємо, вибухи прогриміли в багатоповерхівці столиці: в мережі показали фото і деталі події, потрясшего місто.

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