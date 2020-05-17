З вогняною стихією боролися понад двісті рятувальників, 11 з яких отримали травми внаслідок вибуху
Інцидент стався ввечері в суботу, 16 травня, в центрі Лос-Анджелеса (на південь від району Маленький Токіо) в США, передає Politeka.net з посиланням на "Los Angeles Times".
Відзначається, що спочатку загорілась одноповерхова нежитлова будівля на вулиці Бойд-стріт. Пізніше, з невідомої причини, стався вибух. В будівлі, де сталася НП, розташовувалася компанія Smoke Tokes, яка є дистриб'ютором складу з запасами бутанового масла, процес виготовлення якого включає в себе вилучення речовин, що містяться в канабісу. Причина пожежі ще встановлюються.
Лисий онук Пугачової плюнув на все і вирішив влаштувати вечірку на карантині: "Готуйте випивку!"
Маленька дочка Пугачової і Галкіна підкорила схожістю з батьком-шоуменом: "Красуня, копія тата"
Хюррем із "Величного століття" вразила видом в реальному житті, зірку не впізнати: "Як в американських фільмах"
"Гроші не повернуть": ПриватБанк зробив заяву після збою в банкоматі, деталі НП
За словами представника пожежної частини Лос-Анджелеса, Еріка Скотта, в той час, як рятувальники намагалися знайти всередині джерело загоряння, стався «значний вибух». Пожежний розповів, що з будівлі вирвалася величезна вогненна куля з таким ревом, як «вантажний поїзд або реактивний двигун».
За його словами, вибух був настільки сильним, що зачепив пожежну машину, припарковану на іншій стороні вулиці, і розплавив шоломи деяких рятувальників.
Через кілька годин пожежу вдалося загасити.
Кадри НП з'явилися в мережі. Так, один з користувачів Твіттера виклав відео з вогненним стовпом, знімаючи з сусідньої будівлі.
"Велика димова завіса, йде дощ з попелу", - так описав ситуацію очевидець.
Нагадаємо, вибухи прогриміли в багатоповерхівці столиці: в мережі показали фото і деталі події, потрясшего місто.
Як повідомляла Politeka, потужний вибух на хімзаводі, отрута рознесло на кілометри: кадри ПП і термінове заяву медиків
Також Politeka писала, що потужний вибух прогримів на заводі в Росії: "Сталося загоряння і...", перші подробиці трагедії.