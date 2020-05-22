В Житомирській області чоловік розстріляв сімох друзів, з якими відпочивав на природі

Трагедія сталася в ніч на 22 травня неподалік від села Новоселиця Попелянського району Житомирської області. Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, компанія з 8 киян приїхала на рибалку на місцевий ставок, де до них приєднався орендар. Друзі розпивали спиртні напої, а потім шестеро з них влаштувалися спати в сараї на березі водойми, а двоє продовжили випивати з орендарем ставка – професійним мисливцем.

Близько години ночі між ними розгорівся конфлікт, через який орендар схопився за мисливську рушницю і відкрив вогонь по відпочиваючим.

«Спочатку він убив двох, що залишалися з ним поруч з ним. Потім почав розстрілювати 6-х сплячих. Всього він встиг розстріляти сімох людей. Лише один, почувши постріли, встиг утекти в ліс, вийти в село і викликати поліцію», - розповів Геращенко.

Стрілка вже затримала поліція. Зараз він перебуває під вартою. Його рушницю було вилучено. Найближчим часом підозрюваного відправлять на судово-психіатричну експертизу, після чого буде вирішено питання про його осудність.

Геращенко припустив, що суд може засудити мисливця до довічного ув'язнення. Він також опублікував фото з місця трагедії.

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