Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області триває: за даними моніторингу Мінфіну, з кінця літа помітно додали в ціні цукор і соняшникова олія. Розповідаємо, скільки тепер коштують базові товари в магазинах регіону.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області триває. За даними моніторингу порталу Мінфін, станом на 23 вересня середня ціна цукру-піску зросла до 35,82 грн за кілограм.

Ще в серпні 2026 року кілограм кристалічного цукру в середньому коштував 30,22 грн. Тобто за неповний місяць продукт додав у ціні понад 5,5 грн на кілограмі — це одне з найпомітніших подорожчань серед бакалії.

Скільки коштує цукор у мережах

Розкид цін у великих супермаркетах відчутний. Найдешевший цукор — 34,90 грн за кілограм — зафіксовано в Auchan та Metro. У Novus кілограм продають по 34,99 грн, а найдорожчий цінник у Megamarket — 38,50 грн.

Соняшникова олія теж додала в ціні

Олія «Олейна» рафінована (850 мл) на 23 вересня в середньому коштує 107,30 грн проти 100,68 грн у серпні. У Auchan за пляшку просять 109,40 грн, у Megamarket — 112,50 грн, а найнижча ціна зафіксована в Novus — 99,99 грн.

Олія «Щедрий Дар» того самого об'єму подорожчала менше: 100,66 грн проти 100,07 грн місяцем раніше. У Novus її продають по 96,99 грн, у Metro — по 99 грн, а в Auchan — по 106 грн.

Як відстежувати ціни

Зростання цін на цукор та олію — частина загального подорожчання продуктів у Дніпропетровській області. Динаміку цін на бакалію щодня оновлює портал Мінфін, де можна порівняти актуальні цінники в різних торговельних мережах регіону.

Як повідомляла Politeka, подорожчання проїзду в Дніпропетровській області з 22 вересня: офіційно названо нові ціни.

Раніше Politeka повідомляла, доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області: у ПФУ розповіли, хто може отримати додаткову грошову допомогу.