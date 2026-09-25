Початок опалювального сезону 2026 у Миколаєві наближається: загалом місто готове до подачі тепла майже на 80%, однак акти готовності мають лише 46 із 1230 будинків «Миколаївоблтеплоенерго». Про стан підготовки мереж і житлового фонду розповіли в Суспільному Миколаїв.

Комунальні тарифи у Миколаєві з 1 жовтня зростуть, а паралельно місто завершує підготовку до опалювального сезону 2026 року. Як повідомляє Суспільне Миколаїв, загалом Миколаїв готовий до подачі тепла майже на 80 відсотків.

Готовність тепломереж і фінансування

Головний інженер ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» Кирило Купрій оцінює готовність підприємства на 75 відсотків. Триває прокладання труб діаметром 530 та 426 міліметрів: із запланованих понад 4 кілометрів нових теплових мереж виконано 2,5 кілометра.

На всі роботи заплановано фінансування обсягом 100 мільйонів гривень, із яких витрачено і відраховано 32 мільйони гривень. Загалом на підприємстві вже готові 340 кілометрів тепломереж.

Житловий фонд відстає найбільше

Найгірше до сезону готується житловий фонд. Із 1230 будинків, які обслуговує «Миколаївоблтеплоенерго», акти готовності мають лише 46 — це близько 4 відсотків.

Начальник управління сталого розвитку міста Володимир Ніколайчук наводить оптимістичнішу оцінку: багатоквартирні будинки та ОСББ готові приблизно на 65 відсотків. За його словами, підготовку до початку опалювального сезону 2026 у Миколаєві здійснюють відповідно до Плану стійкості РНБО.





Згідно з постановою Кабміну №830, рішення про початок і закінчення опалювального періоду приймають органи місцевого самоврядування. При цьому враховуються кліматичні умови та вимоги відповідних нормативних документів.

Опалювальний період має розпочатися, коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становить +8°C або нижче.

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