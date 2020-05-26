Терорист з 2014 року воював проти України

Російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" продовжують нести втрати серед військового командування

Про це у своєму Facebook розповів офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним "Штірліц", передає Politeka.net.

Повідомляється, що 24 травня в окупованому російськими військами помер один з командирів бойовиків "Серпень".

Як стверджує Анатолій Штефан, командир кремлівських терористів "Л/ДНР" самоліквідувався в СІЗО Луганська.

На порталі "Миротворця" сказано, що Олександр Костін з позивним "Серпень", який народився в 1967 році, проживав в місті Свердловськ Луганської області.

"Командир окремого механізованого батальйону Народної Міліції ЛНР. В ході бойових дій був поранений, проходив лікування в місті Санкт-Петербург. Влітку 2014 року - член батальйону "Привид", - сказано в його особистому профайлі.

"Через карантин "Серпень" був поміщений в одиночну камеру. Він був людиною нездоровою — у нього був цукровий діабет, а лікування йому в СІЗО не проводили. За наявними даними, в останній час у нього було 2 серцеві напади. Вчора у нього стався черговий напад, в результаті чого він помер", - інформують підконтрольні бойовикам ЗМІ.

Варто відзначити, що раніше суд засудив терористів "Серпня" до 14 років за вчинення "тяжких злочинів, у числі яких вбивство та нанесення тяжких тілесних ушкоджень, у тому числі жінці і дитині, грабіж в особливо великому розмірі, викрадення транспортних засобів".

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