Зміна на спостережному посту на адмінкордоні з окупованим Кримом обернулася НП

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба ВСП ЗСУ.

Відомо, що інцидент стався 30 травня близько 5 годин ранку.

Зокрема, на спостережному посту, який розташований на адміністративному кордоні з окупованих російськими військами Кримом, безслідно зник боєць ЗСУ.

"В районі півострова Чонгар під час несення служби на спостережному посту було виявлено відсутність військовослужбовця одного з підрозділів Збройних Сил України", - інформує прес-служба відомства.

Військові зазначають, що пошукові заходи не принесли позитивних результатів: офіцер на телефонні дзвінки не відповідає, його точне місцезнаходження невідоме.

ВСП ЗСУ припустили, що його могли викрасти російські військовослужбовці під час несення служби. Поряд з наглядовою постом офіцери виявили сліди боротьби з невідомими особами.

У прес-службі додали, що на даний момент додаються всі зусилля для встановлення місцезнаходження зниклого бійця ЗСУ. Документи про зникнення військовослужбовця були передані силовикам.

Раніше ми розповідали, що російські війська "Л/ДНР" повернулися на колишні позиції в Петрівському, ігноруючи домовленості про відвід підрозділів.

Зараз вони проводять там земляні та будівельні роботи, які зафіксувала СММ ОБСЄ. Цю інформацію озвучив дипломат Євген Цимбалюк.

За словами українського дипломата, Росія замість створення нових ділянок розведення сил повертає на колишні позиції свої збройні формування.

Нагадаємо, ЗСУ потужно помстилися бойовикам на передовій.

Як повідомляла Politeka, у мережі показали поранених українців після обстрілу окупантів, фото.

Також Politeka писала, що українські воїни помстилися за побратима, подробиці.