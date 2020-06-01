Молодий чоловік притягнув на міст Метро в Києві невідомий пристрій і вимагає зустрічі з міністром МВС Арсеном Аваковим

Як повідомляє Politeka.net, очевидці опублікували в соціальній мережі Facebook знімок передбачуваного підривника з місця події.

На фотографії видно, що на мосту метро стоїть молодий чоловік спортивної статури. Біля його ніг розташований пристрій, закутаний в мішки. Можна помітити елемент, який нагадує газовий балон. Від нього тягнеться провід до пульта в руці передбачуваного зловмисника.

У співтоваристві Dtp.kiev.ua зазначається, що чоловік "загрожує підірвати міст". За даними Телеграм-каналу "Мода Метро Києва", громадянин вимагає Міністра МВС Арсена Авакова.

На місце події з'їхалися силовики: близько 20 машин патрульної поліції і бійці підрозділу "Корд". Вони обмежили рух транспорту по мосту. Крім того, зупинили поїзд метро. На одному з відео можна спостерігати, як пасажири, вийшли з вагонів і в розгубленості спостерігають за ситуацією.

Рух поїздів метро теж обмежена через події. Потяги курсують на Червоній гілці від станції «Академмістечко» до станції «Арсенальна», а також від станції «Лісова» до станції «Дарниця».

Журналіст Максим Назаров в своєму Телеграм-каналі "наглый" повідомив, що "мінера" затримали. Перед цим на мосту Метро пролунали постріли.

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