Стрельбу в Броварах устроила банда местных авторитетов Сергея Илюхина и Виктора Журавлева по кличкам Илюха и Журавель. Они крышуют «черных» маршрутчиков и уже не раз попадали в поле зрения силовиков

Об этом сообщают «Вести».

Сергей Илюхин (Илюха) собирает деньги с нелегальных перевозчиков и выдает «разрешения» на работу. Кроме перевозок Илюха контролирует работу нелегальных игровых автоматов в Броварах, «крышует» наркоторговлю и проституцию. Его правая рука — Виктор Журавлев — местный криминальный авторитет по кличке Журавель. «Ильюха давно себя возомнил «царьком» Броваров и ведет себя соответственно. ОПГ Илюхи и Журавля запугивает всех неугодных местных бизнесменов и предпринимателей, иногда дело доходит до физической расправы и порчи имущества», — пишет издание.

Так, летом прошлого года их банда подожгла несколько автобусов у станции метро «Лесная» в Киеве. Транспорт принадлежал перевозчику, который отказывался платить дань. Массовую перестрелку в Броварах они затеяли, чтобы «наказать неугодных и показать, кто на самом деле контролирует город».

«Сложно представить, что они не понимали, какой резонанс вызовут устроенные ими разборки. И в этой ситуации есть только два логичных объяснения. Либо Илюха и Журавель, опьяненные «бандитской властью» утратили связь с реальностью, или же эти криминальные авторитеты имеют свою «крышу» в правоохранительных органах и уверены, что избегут любого наказания», — пишут «Вести».

По данным издания, «черный» рынок перевозок приносит бандитам больше 100 млн грн в год: «Неудивительно, что за контроль над такими финансовыми потоками идет постоянная война».

Напомним, 29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка с участием около сотни человек, трое получили ранения. Было задержано 20 человек, большинству из них уже избрали меру пресечения. В мэрии Броваров сообщили, что причиной криминальных разборок стало распределение междугородних маршрутов.