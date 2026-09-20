На Одещині ветеранам, військовослужбовцям та їхнім родинам доступний цілий комплекс підтримки — від міської програми «Ветеран Одеси» з бюджетом понад 406 мільйонів гривень до реабілітації, оздоровлення та мобільних консультаційних груп.

Грошова допомога для ВПО в Одеській області — лише частина підтримки, яку регіон пропонує мешканцям. Ветеранам, військовослужбовцям та їхнім родинам на Одещині доступний окремий комплекс програм — від міської програми «Ветеран Одеси» до реабілітації, оздоровлення та допомоги з працевлаштуванням.

Міська програма «Ветеран Одеси»

Ключова міська ініціатива — цільова програма «Ветеран Одеси», розрахована на 2024–2028 роки. На її реалізацію протягом чотирьох років передбачено понад 406 мільйонів гривень. Програма охоплює ветеранів, військовослужбовців, їхні родини, а також сім'ї загиблих, зниклих безвісти та військовополонених. Йдеться про формування цілісної системи допомоги: документи, соціальні гарантії, житло, роботу, реабілітацію та психологічну підтримку. Такий перелік наводить видання Informer.od.ua.

Центральне місце в цій системі займає комунальна установа «Сервісний офіс "Хаб Ветеран"», яка працює в Одесі з 2023 року. Вона діє як «єдине вікно», куди ветеран або член його родини може прийти по консультацію і звідки його скерують до потрібної служби чи організації. Тут працюють фахівці із супроводу ветеранів і демобілізованих військових, які інформують і супроводжують людину під час розв'язання конкретної проблеми.

Оновлена програма передбачає і мобільні групи за участю юристів, психологів і кейс-менеджерів, щоб допомога ставала доступною і поза спеціалізованими установами. Додатково розвивають ветеранські простори в різних районах Одеси, які наближають послуги до місця проживання ветерана.

Допомога в громадах області

За межами обласного центру працює громадська організація Veterans HUB ODESA, яка сформувала власну мобільну групу. Вона виїжджає у віддалені населені пункти й консультує ветеранів, членів їхніх родин, сім'ї загиблих, зниклих безвісти та полонених. У складі команди — координатор, психолог, юрист і кейс-менеджер. Допомога може бути індивідуальною або у форматі групової зустрічі.

Мобільна група вже працювала, зокрема, у Таїровській громаді. Під час одного з виїздів фахівці допомогли місцевому ветерану з ампутацією вирішити питання професійного навчання: чоловік хотів пройти спеціалізовані курси водіїв, громада погодилася профінансувати це навчання. Уже наступного року ветеран зможе розпочати навчання в Одеському державному університеті внутрішніх справ.

Реабілітація та оздоровлення

Ще один блок підтримки на Одещині — регіональна програма реабілітації, оздоровлення та інтеграції мешканців області, які воювали чи воюють на фронті. Її затвердила Одеська обласна військова адміністрація. Програма охоплює комплексну реабілітацію, абілітацію та санаторно-курортне оздоровлення, а у 2025 році до них додалися спортивні та адаптивні заходи для ветеранів. У проєкті програми соціально-економічного розвитку Одеської області на 2026 рік передбачено продовження цього напряму.

Куди звертатися за допомогою

Ветерани та їхні родини в Одесі можуть звертатися до «Сервісного офісу "Хаб Ветеран"», де їх проконсультують і скерують до потрібної служби. Жителі віддалених громад можуть запросити мобільну групу Veterans HUB ODESA, об'єднавшись в ініціативну групу, або зателефонувати за номером +380930003979. Послуги з реабілітації та санаторно-курортного оздоровлення надають у межах регіональної програми Одеської ОВА через відповідні служби за місцем проживання.

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