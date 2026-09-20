Графіки відключення світла у Полтавській області 21 та 22 вересня триватимуть переважно з 08:00 до 17:00.

Графіки відключення світла в Полтавській області на поточний тиждень доповнили: у понеділок та вівторок, 21 і 22 вересня, планові ремонтні роботи залишать без електрики мешканців низки сіл Новосанжарщини.

Як повідомляє Новосанжарська селищна територіальна громада, графіки відключення світла у Полтавській області 21 та 22 вересня пов'язані з плановими ремонтами. Знеструмлення триватимуть переважно з 08:00 до 17:00, а причини — технічне обслуговування електромереж, капітальний ремонт за річною програмою та роботи за Інвестиційною програмою оператора системи розподілу.

Де не буде світла 21 вересня

У понеділок, 21 вересня, без електропостачання лишаться, зокрема, смт Нові Санжари (вулиця Маджарянська), а також села Дубина, Клюсівка, Руденківка, Бондури, Бридуни, Вісичі, Дмитренки, Полузір'я, Судівка, Великі Солонці та Пологи. Окремі роботи проведуть і в Полтаві — на вулиці Олеся Гончара, 19а.

Графік на 22 вересня

У вівторок, 22 вересня, без електропостачання лишаться села Пологи, Забрідки, Руденківка, Клюсівка, Дубина, Великі Солонці, Зачепилівка, Лелюхівка та Малий Кобелячок. У селі Пологи роботи триватимуть найдовше — до 18:00, тоді як в решті населених пунктів електропостачання планують відновити близько 17:00.

Що радять мешканцям

Енергетики просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і нагадують: у зазначені години варто заздалегідь зарядити телефони та павербанки, а електроприлади — вимкнути з розеток, щоб уникнути перепадів напруги після відновлення подачі. Точний перелік вулиць і номерів будинків за кожним населеним пунктом опублікований на офіційному сайті громади.

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