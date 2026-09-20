Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 21 по 27 вересня показує, що синоптики очікують дощі протягом чотирьох днів, а максимальна температура повітря сягне +24° на початку тижня.

Погода різко змінилася напередодні цього тижня — і синоптики попереджають, що дощі триматимуться в Дніпропетровській області ще кілька днів поспіль, перш ніж повітря знову прогріється до +21°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня з 21 по 27 вересня денна температура повітря в Дніпропетровській області коливатиметься від +14° до +24°.

У понеділок, 21 вересня, повітря прогріється до +24°, вночі стовпчики термометрів опустяться до +14°. Небо буде малохмарним, проте синоптики прогнозують можливі опади.

У вівторок, 22 вересня, денна температура утримається на позначці +19°, а вночі — +15°. Хмарність очікується з проясненнями, і опади також можливі.

У середу, 23 вересня, стане найпрохолодніше за тиждень: вдень +14°, вночі — +14°. Небо буде хмарним, синоптики прогнозують опади.

У четвер, 24 вересня, повітря прогріється до +17°, вночі похолодає до +11°. Хмарність мінлива, опади залишаються можливими.

У п’ятницю, 25 вересня, температура підніметься до +20°, вночі опуститься до +9°. Небо буде малохмарним, без опадів.

У суботу, 26 вересня, вдень прогнозують +21°, вночі — +11°. Малохмарно, опадів не очікується.

У неділю, 27 вересня, тиждень завершиться температурою +21° вдень і +12° вночі. Небо залишиться малохмарним, без опадів.

Найтеплішим днем тижня стане понеділок, 21 вересня, коли повітря прогріється до +24°. Найпрохолодніше синоптики прогнозують у середу, 23 вересня, — лише +14° вдень. Загальний перепад температур за тиждень сягне 10°. Опади очікуються чотири дні — з понеділка по четвер, 21-24 вересня, а з п’ятниці до кінця тижня погода стабілізується без дощу.

У дні з опадами — з 21 по 24 вересня — синоптики радять мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через мокре дорожнє покриття. А через перепад температур до 10° протягом тижня варто одягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

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