Трагедия трапилася з молодою українською спортсменкою під Одесою

Вдень 13 червня Катерина Катющева відстала від групи ультрамарафонцев на території Куяльницького лиману під Одесою.

Згідно з повідомленням прес-служби поліції області, до правоохоронців марафонці звернулися ввечері 13 червня. До цього дівчину намагалися знайти своїми силами.

Пошукові заходи тривали до ночі.

«Коли почав іти потужна злива, пройшов сигнал, що Катю знайшли. Її на джипі витягли з вже потопаючого в грязі лиману і відвезли в обласну лікарню», - розповів прес-секретар Одеської облдержадміністрації Денис Соколов в Facebook.

Виявилося, що спортсменка спочатку отримала тепловий удар, а потім, пролежавши до ночі, - переохолодження. Врятувати дівчину не змогли. Увечері 14 червня, що Катерина Катющева померла в лікарні.

"На жаль, 10 хвилин тому Катя пішла з життя. Інсульт. Лікарі обласної лікарні зробили все, що могли. Ви самі розумієте, що таке 8 годин без свідомості в пустелі при температурі 40 градусів. Дуже боляче", - зазначив Соколов.

Українці приголомшені трагедією. У мережі висловлюють співчуття рідним загиблої спортсменки.

«Горе. Ну як так», «Немає слів. Дуже, дуже шкода. Хотілося б, щоб все закінчилось інакше. Світла пам'ять чемпіонці», «Царство Небесне дівчинці Каті! Дуже шкода», «Шок… царство небесне», «Співчуття рідним. Дуже сумна новина», - пишуть в мережі.

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